13:43 13.05.2026

4-й грантовий цикл з фінансуванням до 1,1 млн грн запущений для агровиробників України через ДАР - Мінекономіки

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства за фінансової підтримки Євросоюзу розпочала прийом заявок на новий грантовий цикл для підтримки малих агровиробників з восьми областей України.

Програма охоплює фермерів із Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у середу.

Прийом заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр (ДАР) і триватиме до 14 червня 2026 року. Кошти призначені для придбання техніки та обладнання, впровадження зелених технологій, розбудови інфраструктури та посилення переробних потужностей. Заступник міністра економіки Денис Башлик наголосив, що такі програми дають змогу малим виробникам перейти до планування розвитку та виходити на ринки з продукцією, яка має вищу додану вартість.

Грантова підтримка надаватиметься за двома категоріями. Малі сільськогосподарські виробники зможуть отримати до 440,5 тис. грн, тоді як для мікро- та малих агропідприємств, сільськогосподарських кооперативів та об’єднань виробників продукції з географічними зазначеннями сума гранту може становити до 1,1 млн грн. Учасники програми мають забезпечити часткове співфінансування, обсяг якого залежатиме від обраного напряму діяльності.

Напрями підтримки адаптовані до спеціалізації регіонів. У Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях гранти доступні для виробників у сферах ягідництва, овочівництва, аквакультури та молочної продукції. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пріоритетом є підтримка традиційного виробництва гуцульських сирів, меду, вина, а також недеревної лісової продукції.

З 2023 року ФАО та ЄС уже надали понад 217,8 млн грн грантової допомоги для 378 агровиробників у західних та центральних регіонах країни. Окрім фінансового ресурсу, програма передбачає технічний супровід та навчання: на сьогодні для фермерів організовано 170 заходів з питань безпечності харчових продуктів, маркетингу, альтернативної енергетики та юридичних аспектів ведення бізнесу.

Теги: #фао #мінекономіки #гранти #агросектор

