Драфт Державної стратегії регіонального розвитку на 2028-34 рр буде представлено цьогоріч, щоб громади встигли створити власні документи стратегічного планування, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

"Ми заходимо в новий етап стратегічного планування. Ви знаєте, що (діюча) Державна стратегія регіонального розвитку закінчується 27-го року. Ми плануємо цьогоріч завершити роботу над драфтом ДСРР на 2028-34-й роки, щоб у вас був рік для напрацювання на її базі власних стратегій", – повідомив він у середу на форумі громад I_CAN "Якісна стратегія – ефективні інвестиції у відбудову та розвиток громади", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що в цілому кількість таких документів гарна, 93% громад мають свої стратегії і більше тисячі громад мають свої середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій (СПППІ), сформували єдині проєктні портфелі публічних інвестицій (ЄПП). Але, за його словами, більше уваги потрібно приділяти якості таких документів.

"Наскільки мені відомо, вже на фінальному етапі зміни до 527-му постанови і ви зможете редагувати свої середньострокові плани пріоритетних публічних інвестицій", – повідомив він.

Він також нагадав про напрацювання нової системи функціонування Державного фонду регіонального розвитку згідно з розділом 22 ("Регіональна політика та координація структурних інструментів") у переговорах про вступ України до ЄС є частиною Кластеру 5 ("Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості"), який визначає правила планування, використання коштів Structural Funds та Cohesion Fund ЄС для зменшення диспропорцій між регіонами.

"Цей 22-й розділ якраз говорить, що у держави має бути свій фінансовий інструмент як система, яка забезпечує фінансування реалізації проєктів публічних інвестицій в громадах і регіонах, після чого структурні фонди Європейського Союзу компенсують витрати, якщо реалізовані проєкти відповідають вимогам. ДФРР має стати таким зрозумілим та прозорим інструментом", – підкреслив Рябикін.