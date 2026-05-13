Інтерфакс-Україна
Економіка
11:44 13.05.2026

Надходження від "податку на Google" за 4міс.-2026 зросли на 28% - ДПС

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, за підсумками січня-квітня 2026 року сплатили до державного бюджету понад 6,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), йдеться на сайті Державної податкової служби (ДПС) у середу.

Згідно з опублікованими даними, у валютному еквіваленті сума надходжень склала EUR52 млн та $97,6 млн.

"Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games та Wargaming", - наводяться в публікації слова т.в.о. голови відомства Лесі Карнаух..

Вона додала, що з початку 2026 року статус платника ПДВ в Україні отримали ще дев’ять компаній-нерезидентів. Загалом на обліку перебувають 154 міжнародні корпорації, які офіційно сплачують так званий "податок на Google".

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу (січень-березень) 2026 року міжнародні компанії задекларували ПДВ в обсязі 4,5 млрд грн, що на 28% перевищило показник аналогічного періоду попереднього року (3,5 млрд грн). Тоді у валютному еквіваленті сума сплачених податків становила EUR41,7 млн та $54,2 млн.

Згідно з чинним законодавством, іноземні компанії зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг (онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення, ПЗ та маркетплейси) для українських користувачів перевищив 1 млн грн за останні 12 місяців.

