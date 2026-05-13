Бюджет відпочинку в Україні збільшився на 25-40% за рік - дослідження

Фокус літнього відпочинку 2026 року в Україні змістився на гірські курорти та міські тури, бюджет збільшився на 25-40% порівняно з минулим сезоном відпусток, повідомили у аналітичному відділі Ribas Hotels Group.

"Українці сьогодні більш за все потребують відпочинку та безпечного місця, де можна відновити сили. І, хоча сьогодні доступ до закордонних подорожей обмежений, в Україні є багато місць, де можна відпочити за різним бюджетом", - зазначила Єлизавета Волошина, керівник відділу продажів В2С та маркетингу компанії.

Можливість морського відпочинку на даному етапі сконцентрована в Одеській області.

До плюсів морських курортів поблизу Одеси можна віднести: більш спокійний відпочинок, порівняно з містом, вайб сімейного затишку у прибережних селах та бюджетний рахунок, порівняно з іншими варіантами дозвілля. "Але, на жаль, вибір морського напряму має свої мінуси, серед яких як безпекові чинники та закриті пляжі, так і не розвинена інфраструктура та мала кількість готелів, де ціна відповідає якості", - зазанчила Волошина.

Останніми роками збільшується запит на короткий відпочинок у містах та передмісті. З переваг - розвинена інфраструктура, яка дає можливість за бажанням в будь який день змінити сценарій свого дозвілля. Наприклад, в Одесі з офіційно відкритими пляжами можна вибрати пляжний день або гастротур, чи займатися вивченням історичних місць. Також є можливість вибору різнопланових пропозицій для відпочинку від бюджетного до преміум. А головне, у містах більше пропозицій з укриттями. До мінусів такого відпочинку у Одесі можна віднести тільки велику кількість людей у сезон.

Водночас, за даними проведеного компанією дослідження, серед планів на відпустку лідирують гірські курорти. До плюсів такого відпочинку можна віднести: більшу долю сучасної пропозиції, безпечність, оздоровлення, різноманітні активності та багато екскурсій. З мінусів - нестабільна погода, надто людяно та висока вартість відпочинку та атракцій у високий сезон.

Незалежно від обраного напрямку, "базис" бюджету відпустки буде включати чотири види витрат. Основна частка вартості – від 40 до 50% бюджету відпустки піде на проживання. У готелях високого сегмента ця частка може бути навіть вищою, оскільки в кошторис входить не просто ліжко, а інфраструктура: SPA, басейни, сервіс.

За підрахунками Ribas Hotels Group у цьому році бюджет за проживання у садибах або простих апартаментах коштує 800–1500 грн/ніч. Для середнього сегменту апарт-готелів та готелів 3* вартість складає 1800–3500 грн/ніч. Ще більше буде коштувати проживання у готелях зі SPA, басейном та гарним сервісом: 3500–6000 грн/ніч. А на відпочинок у преміум готелі вже потрібно близько 6000–12000+ грн/ніч. Для порівняння: у 2025 році садиби та прості апартаменти можна було знайти за 600–1200 грн/ніч, готелі 3* — від 1200 до 2600 грн/ніч, готелі зі SPA та басейном — у діапазоні 3000–5000 грн/ніч.

Тобто у 2026 році кожен сегмент подорожчав в середньому кілька сотень гривень за добу (на 25-40%). Причина — стабільно високий попит на внутрішній відпочинок за умов обмеженого виїзду за кордон, а також зростання операційних витрат готелів: вартість електроенергії для бізнесу у 2026 році становить 11,50–12,50 грн за кВт·год проти 10,4 грн у 2025-му, паливо подорожчало на 13,2% річних за даними Держстату.

На другому місці по витратам – від 20 до 30% буде харчування. Сюди входять як основні прийоми їжі, так і "атмосферні" витрати: кава з видом, вечірній коктейль, регіональна кухня. Бюджет харчування зазвичай формується зі сніданку за 200–400 грн на людину, обіду на 300–600 грн та вечері за 400–800 грн.

"Таким чином на одну людину середній чек на день по мінімуму складає 500–700 грн до комфортного - від 1500 до 2000 грн", - сказала Волошина.

Логістика дає від 10 до 15% бюджету відпустки. У середньому квитки на поїзд або автобус коштують від 500 до 2500 грн на людину та трансфер до готелю від 200 до 1000 грн. Якщо їхати на відпочинок на авто, на паливо потрібно витратити від 1500 до 5000 грн за поїздку.

Зазвичай менш за все (близько 10% від вартості відпочинку) витрачаэться на дозвілля та дрібниці: екскурсії, сувеніри, вхідні квитки. В Ribas Hotels Group зазначають, що саме розваги є найбільш варіативною частиною. Наприклад, у Карпатах на підйомники потрібно витратити від 200 до 800 грн, за користування чаном від 1000 до 3000 грн, а SPA буде коштувати від 300 до 1000 грн/день. Ще більше коштів потрібно на екскурсії квадроциклом або джипом: 1500–4000 грн. Таким чином середній чек на одну людину на день на активності може скласти від 500 до 2500 грн.

Таким чином, бюджет за добу відпочинку (розміщення+їжа+активності+сувеніри) стартує від 2 тис грн за добу. Згідно опитуванню Rakuten Viber, 51% українців не планує брати відпустку у 2026 році, натомість чверть опитаних (23%) буде відпочивати з близькими в Україні, і ще 15% хочуть поїхати за кордон. У Ribas Hotels Group підкреслюють, що відпочинок у 2026 році є необхідним для відновлення як фізичних, так і ментальних сил, а існуюча інфраструктура сфери гостинності України дає можливість організувати відпочинок за будь-яким сценарієм та будь-який бюджет.