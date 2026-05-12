Інтерфакс-Україна
Економіка
19:57 12.05.2026

ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів
Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та державний Ощадбанк підписали меморандум про взаєморозуміння для підготовки та реалізації муніципальних проєктів у сфері теплопостачання, енергоефективності та децентралізованої генерації, повідомила фінустанова на сайті.

"Ощад є лідером ринку у фінансуванні муніципалітетів. Завдяки співпраці з ПРООН ми зможемо розширити перелік фінансових і гарантійних інструментів для громад", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

У банку зазначили, що укладена раніше угода Ощадбанку з Європейським інвестиційним банком у межах Ukraine Investment Framework (кредитна лінія на EUR50 млн для фінансування проєктів централізованого теплопостачання та енергоефективності – ІФ-У) передбачає додаткові ресурси для муніципальних проєктів.

У межах меморандуму ПРООН надаватиме технічну підтримку в підготовці та реалізації таких проєктів, а Ощадбанк працюватиме над фінансовими та гарантійними інструментами для громад.

Сторони також планують залучати додаткове фінансування для проєктів "зеленого" відновлення громад.

ПРООН (англ. United Nations Development Programme) — агентство в структурі ООН, створене на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об’єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Ціллю програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.

За даними регулятора, Ощадбанк станом на 1 березня 2026 року посідав друге місце за загальними активами (526,39 млрд грн, або 12,6%) серед 58 платоспроможних банків країни.

 

