19:03 12.05.2026

"Укрнафта" встановила 226 насосів для здешевлення ремонтів та максимізації видобутку

АТ "Укрнафта" використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах, повідомило товариство у вівторок.

Наразі у роботі компанії експлуатується 226 установок електровідцентрових насосів від американської Baker Hughes, німецької Oil Dynamics та саудівської Alkhorayef.

"Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень – це комплексна робота декількох підрозділів компанії, – зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Він додав, що у 2026 році товариство продовжує оновлення фонду і масштабування цих рішень.

За інформацією "Укрнафти", за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект, зокрема, ⁠кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць.

Окрім того, ⁠міжремонтний період на загальному фонді свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зріс на 75% – з 216 до 377 діб, а там, де встановлені насоси іноземного виробництва, цей термін сягнув 600 днів.

"Окремі установки працюють більше 800 діб без ремонту – що відповідає кращим світовим практикам", – доповнили у товаристві.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

