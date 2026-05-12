"Укрнафта" встановила 226 насосів для здешевлення ремонтів та максимізації видобутку

АТ "Укрнафта" використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах, повідомило товариство у вівторок.

Наразі у роботі компанії експлуатується 226 установок електровідцентрових насосів від американської Baker Hughes, німецької Oil Dynamics та саудівської Alkhorayef.

"Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень – це комплексна робота декількох підрозділів компанії, – зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Він додав, що у 2026 році товариство продовжує оновлення фонду і масштабування цих рішень.

За інформацією "Укрнафти", за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект, зокрема, ⁠кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць.

Окрім того, ⁠міжремонтний період на загальному фонді свердловин, що експлуатуються електровідцентровими насосами, зріс на 75% – з 216 до 377 діб, а там, де встановлені насоси іноземного виробництва, цей термін сягнув 600 днів.

"Окремі установки працюють більше 800 діб без ремонту – що відповідає кращим світовим практикам", – доповнили у товаристві.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.