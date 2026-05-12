Мінекономіки прогнозує зменшення врожаю зернових у 2026р. всього на 1%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує урожай зернових у 2026 році близько 60,4 млн тонн, що всього на 1%, або 0,64 млн тонн менше, аніж торік за даними Державної служби статистики.

"Погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільш залежить від строків сівби, температурного режиму та рівня вологи під час вегетації. Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах", – зазначив Тарас Висоцький на форумі "Хлібна індустрія 2026" у вівторок.

За його словами, цьогорічна весняна кампанія проходить складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур.

За попередніми оцінками Мінекономіки, урожай основних культур може становити: пшениця – близько 22,4 млн тонн, ячмінь – близько 4,7 млн тонн та кукурудза – близько 31,6 млн тонн.

Висоцький наголосив, що внутрішні потреби цього року знову будуть перекриті у рази, зокрема, пропозиція пшениці при потребі у 6,4 млн тонн разом із запасами становитиме близько 26,6 млн тонн.

Мінекономіки очікує, що виробництво продовольчої пшениці, придатної для переробки на борошно, прогнозується на рівні близько 9,1 млн тонн, а разом із перехідними залишками загальна пропозиція може сягнути 11,7 млн тонн.

Як повідомляв Держстат, врожай пшениці у 2025 році зріс на 3,6% – до 23,34 млн тонн, кукурудзи – на 14,6% до 30,9 млн тонн, тоді як ячменю зменшився на 2,4% – до 5,2 млн тонн.

Національний банк України у квітневому Інфляційному звіті зберіг прогноз щодо зернових на рівні 62,9 млн тонн та знову знизив прогноз щодо олійних – з 20,9 млн тонн до 20,2 млн тонн.