Інтерфакс-Україна
Економіка
16:56 12.05.2026

Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

Україна спільно з Боснією і Герцеговиною погодили впровадження "транспортного безвізу" для вантажних перевезень починаючи з 1 січня 2027 року, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Відповідні домовленості досягнуті під час першого засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво", – написав Кулеба у Телеграм у вівторок.

За його словами, між країнами було погоджено також  збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року.

"Це ще один крок до спрощення міжнародної логістики для українських перевізників, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору", – йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр наголосив, що за останні 10 років товарообіг між Україною та Боснією і Герцеговиною зріс у п’ять разів.

"Лібералізація перевезень дозволить і надалі посилювати економічну співпрацю між країнами", – додав Кулеба.

Зазначається, що на сьогоднішній день географія лібералізованих вантажних перевезень для України вже охоплює 35 країн, відповідно Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною у цьому переліку.

Теги: #вантажоперевезення #україна #боснія_і_герцеговина #транспортний_безвіз

