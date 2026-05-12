Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I кварталі зменшився на 4,7% – Держстат

Фото: Київміськбуд

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-березні 2026 року зменшився на 4,7% порівняно із січнем-березнем 2025 року, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, обсяг виробленої будівельної продукції в січні-березні становив 40,2 млрд грн.

За даними Держстату, у березні-2026 до березня-2025 обсяги будівництва знизилися на 9,4%, з них зведення житлових будинків зменшилося на 16,2%, нежитлових – на 13,4%, інженерних споруд – на 3,7%.

У березні-2026 до попереднього місяця обсяги будівництва збільшилися на 32,3%, водночас у категорії житла – на 28%, нежитлових будівель – 36,6%, інженерних конструкцій – на 30,6%.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила в березні 48,4%, ремонту – 28,8%, реконструкції та інших робіт – 22,8%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в березні-2026 року в житловому будівництві становили 51,7%, у нежитловому – 130,5%, в інженерному – 119,5%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 49%, 103,7% і 81% відповідно.