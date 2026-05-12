Інтерфакс-Україна
Економіка
13:50 12.05.2026

Рада викликала голову НБУ Пишного на засідання 13 травня для обговорення зарплат наглядрад

1 хв читати
Рада викликала голову НБУ Пишного на засідання 13 травня для обговорення зарплат наглядрад

Народні депутати викликали до Верховної Ради на 13 травня на 12:00 голову Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного.

"З 1 травня поточного року дозволено купувати валюту в необмеженій кількості для виплат зарплат наглядовим радам і безперешкодно їх виводити за межі держави. В усіх громадян є обмеження, вони не можуть просто взяти всі кошти і вивезти за кордон, витратити за кордоном, не може зняти в банкоматах. А наглядовим радам можна", – сказав нардеп Дмитро Разумков під час пропозиції запросити Пишного.

Рішення підтримали 168 нардепів.

Водночас нардепи не підтримали пропозицію нардепа Олексія Гончаренка щодо виклику голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

 

Теги: #пишний #рада #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 11.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

20:44 08.05.2026
Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

18:06 08.05.2026
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%

18:55 07.05.2026
НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

18:39 07.05.2026
НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

13:47 07.05.2026
Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

21:09 05.05.2026
З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

З візитом у Києві перебувають представники робочої групи Ради ЄС з питань розширення

23:05 30.04.2026
Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

Профільний комітет Ради заслухав проблематику мобілізації – нардеп

18:10 30.04.2026
Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

15:51 30.04.2026
Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

Глава Нацбанку заперечив вплив на нього з боку фігурантів "Міндічгейту"

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ОСТАННЄ

У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

Elementum Energy: СВАМ та невизнання в Європі гарантій походження стримують інвестиції в експорт е/е

Україна повністю інтегрувала принципи прозорості та доброчесності REMIT у первинне законодавство – звіт СЕС

Що українці насправді купують на AliExpress і Temu: товари для армії — в кінці списку

"Укрпошта" забезпечила оплату картками у 100% населених пунктів, анонсує подачу заявки на банківську ліцензію

"Нова пошта" відкрила два нові фулфілмент-хаби у Вінниці та Полтаві й планує ще 11 у 2026р

"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА