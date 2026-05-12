У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

Фото: Олексій Самсонов

В Києві в рамках виконання плану енергостійкості побудували об'єкти розподіленої когенерації із загальною потужністю потужністю 40 МВт, оснащені захистом другого рівня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт. Загалом план передбачає отримання близько 16 МВт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Для більшої ефективності їх роботу доповнять частотні перетворювачі", – зазначив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Заходи плану енергостійкості за всіма напрямами тривають уже безпосередньо на майданчиках. Так, наразі встановлюють, налагоджують і тестують обладнання та системи.

План енергостійкості передбачає десятки проєктів і робіт з відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об'єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудови моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, а також зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури.