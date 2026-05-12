Elementum Energy: СВАМ та невизнання в Європі гарантій походження стримують інвестиції в експорт е/е

Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, першочергово орієнтується на постачання е/е в Україні з огляду на втрати генерації, а також розглядає експорт до ЄС з нових проєктів і може швидко підготуватися, однак СВАМ і невизнання українських гарантій походження стримують такі інвестиції, повідомив комерційний директор компанії Роман Волошенюк.

"З регуляторної точки зору, якщо сторони (Україна та Європа – ЕР) домовляться, і знову ж таки, після насичення внутрішнього попиту, то ми зможемо експортувати електроенергію. Ми розглядаємо це як один з напрямів діяльності у довшій перспективі, але по-перше, нові потужності потрібні першочергово українському споживачу", – сказав Волошенюк в коментарі Енергореформі в кулуарах Energy Storage Day-2026, організованому Українською вітроенергетичною асоціацією.

"По-друге, після задоволення цього запиту і створення надлишків електроенергії на ринку, треба в комплексі вирішити питання СВАМ, який значно підвищує ціну е/е з України, та визнання в Європі наших гарантій походження", – пояснив комерційний директор Elementum Energy.

Він розповів, що компанія створила свою трейдингову платформу, налагодила зв'язок з контрагентами в Європі, але фактичні поставки не робила, оскільки це було неможливо в умовах дефіциту е/е, а також наразі економічно недоцільно через СВАМ розраховувати експорт в нових потужностях.

Як зазначив Волошенюк, перша проблема: експорт можливий тільки тоді, коли є профіцит і доступна пропускна спроможність для експорту, яку визначає оператор системи передачі з урахуванням можливостей енергосистеми для уникнення дефіциту.

"СВАМ робить дорожчою всю цю історію – це друга проблема. Податки на вуглець з'їдають потенційно можливу маржу на експорті. І третя проблема – гарантії походження е/е, які мають виробники ресурсу з ВДЕ, на жаль, не визнаються в ЄС, і де факто не дають знижок для споживачів", – пояснив Волошенюк.

За його словами, саме питання визнання гарантій походження й потрібно вирішити насамперед, адже цей процес може тривати роками: або шляхом переговорів національного енергорегулятора НКРЕКП з кожною із країн, куди може йти експорт, або на міжнародному рівні через Єврокомісію, аби досягти загального їхнього визнання.

Комерційний директор Elementum Energy звернув увагу, що за нинішніх умов українські гарантії походження не мають цінність для відповідального бізнесу, який зацікавлений у зменшенні викидів парникових газів та дружніх до довкілля рішеннях.

"Ми очікуємо вирішення цих питань, аби після насичення ринку новими потужностями можна було розблокувати експорт. Учасники ринку тут нічого самі зробити не можуть", – зазначив Волошенюк.

Як повідомлялося, запровадження Євросоюзом з початку 2026 року механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) значно збільшує ціну української електроенергії під час експорту, що робить його нецікавим з економічної точки, вважає голова київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Олексій Оржель. За його словами, покупці е/е з України, навіть з ВДЕ, мають заплатити в кінці кварталу EUR68 за кожну МВт-год.

Оржель пояснив, що ця "карбонова ціна" розраховується як добуток ціни на викиди CO2, яка зараз більше за EUR70, та коефіцієнту, який для е/е дорівнює 0,9.

Він додав, що через експортну додаткову ціну, навіть коли у нас є потенційний профіцит, експорт стає нецікавий. Оржель також зауважив, що гарантії походження виробництва електроенергії з ВДЕ, які видає регулятор НКРЕКП, ніяк не пов'язані із механізмом CBAM.

Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, міжнародний інвестор у секторі відновлюваної енергетики України. Компанія управляє портфелем СЕС і ВЕС загальною потужністю 636 МВт і продовжує розробку нових проєктів у сфері вітрової енергетики та систем накопичення енергії.

На початку грудня 2024 року Elementum Energy заявила, що придбала проєкт 200 МВт вітроенергетичних потужностей на заході України і має намір підготувати його до будівництва наприкінці 2025 року.

Також компанія анонсувала плани до кінця 2026 року запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини.

Про розробку пілотного проєкту УЗЕ 10 МВт Elementum Energy повідомила наприкінці 2025 року.