Україна повністю інтегрувала принципи прозорості та доброчесності REMIT у первинне законодавство – звіт СЕС

Україна повністю інтегрувала принципи REMIT у первинне законодавство, тоді як частина країн Договірних сторін імплементувала відповідні положення тільки через підзаконні акти, говориться у звіті робочої групи ECRB з питань REMIT Секретаріату Енергетичного співтовариства (СЕС) за 2025 рік.

"Україна посідає провідні позиції серед країн Договірних сторін за рівнем імплементації Регламенту "Про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку" (REMIT)", – повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) на сайті у вівторок з посиланням на звіт робочої групи СЕС.

У вказаному документі окремо відзначено комплексність регуляторної бази, сформованої НКРЕКП, що охоплює: правила поводження з інсайдерською інформацією, процедури реєстрації та розслідувань, механізми визначення штрафів, діяльність адміністраторів передачі даних (RRM) та функціонування платформ інсайдерської інформації.

Окрім того, робоча група СЕС відзначила імплементацію вимог щодо звітування про господарсько-торговельні операції, які є максимально гармонізованими з практикою ACER – Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів.

"Україна встановила один із найпотужніших рівнів фінансової відповідальності за маніпулювання ринком: штрафи можуть сягати 459 млн грн або до 10% річного доходу компанії", – зазначили, своєю чергою, в НКРЕКП.

За інформацією регулятора, в Україні також існує три платформи інсайдерської інформації, в той час як у більшості інших Договірних сторін такі платформи повністю відсутні.

Окрім того, НКРЕКП демонструє найвищу активність у виявленні порушень: регулятор отримав 294 повідомлення про підозрілі операції, 66 з яких – за 2025 рік, в той час як інші країни звітують про поодинокі випадки або їх повню відсутність. Також Україна впровадила систему звітування про господарсько-торговельні операції, які є максимально наближені до стандартів ЄС та ACER.