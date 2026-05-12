12:51 12.05.2026

Що українці насправді купують на AliExpress і Temu: товари для армії — в кінці списку

В Україні лише 3% громадян купують за кордоном товари мілітарного призначення — зокрема запчастини для дронів, тактичний одяг чи інше спорядження. Водночас більшість українців замовляють на міжнародних маркетплейсах одяг, взуття та товари для побуту, свідчать результати дослідження дослідницької агенції Info Sapiens.

Опитування стосувалося ставлення українців до можливого скасування пільги на безподаткові міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Дослідження проводили методом онлайн-інтерв’ю серед 1500 респондентів із різних регіонів України.

За даними дослідження, 79% українців хоча б раз замовляли товари з-за кордону. Активними покупцями є 31% опитаних — вони роблять міжнародні замовлення кілька разів на місяць або частіше. Найпопулярніші категорії — одяг та взуття, а також товари для дому: їх купують по 51% респондентів.

Натомість товари мілітарного призначення опинилися серед найменш популярних категорій міжнародних покупок. Їх замовляють лише 3% опитаних. Ще менш популярними виявилися аксесуари та дрібні товари, а також автотовари, запчастини та інструменти.

 

 

При цьому питання міжнародних посилок не входить до числа головних економічних проблем для більшості українців. Лише 3% респондентів назвали умови замовлення товарів з-за кордону серед найважливіших економічних питань. Натомість людей найбільше турбують рівень доходів, ціни на продукти та вартість комунальних послуг. 

 

52% респондентів вважають, що українські магазини та іноземні маркетплейси мають працювати за однаковими податковими правилами при продажі своїх товарів українським споживачам. 54% респондентів погоджуються з твердженням: "Якщо український бізнес сплачує ПДВ при продажі товарів, то аналогічні товари з-за кордону також мають підпадати під ідентичні податкові правила".

 

Понад половина опитаних підтримує ідею запровадження однакових правил, очікуючи передусім додаткових надходжень до бюджету (59%), підтримки українського легального бізнесу (58%), забезпечення однакових умов для українських та закордонних продавців (56%), зменшення можливості для «сірого» імпорту та зловживань (52%) та наближення українських правил до європейської практики (51%). 

Водночас значна частина респондентів прогнозує зростання вартості міжнародних покупок (57%).

Сприйняття використання міжнародних посилок для дрібної комерції / перепродажу

Більшість опитаних (69%) вважають, що неоподатковані міжнародні посилки частково або значною мірою використовуються не лише для особистих покупок, а й для дрібної комерції / перепродажу. Лише 15% НЕ погоджуються з цим, ще 17% не змогли визначитися з відповіддю. 

Ключові очікування респондентів у разі зміни правил

У разі змін правил міжнародних покупок респонденти передусім очікують:

- простих і зрозумілих правил (37%);

- відсутності потреби щось доплачувати вручну (28%);

- відсутності прихованих платежів (27%).

