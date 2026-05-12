Що українці насправді купують на AliExpress і Temu: товари для армії — в кінці списку

В Україні лише 3% громадян купують за кордоном товари мілітарного призначення — зокрема запчастини для дронів, тактичний одяг чи інше спорядження. Водночас більшість українців замовляють на міжнародних маркетплейсах одяг, взуття та товари для побуту, свідчать результати дослідження дослідницької агенції Info Sapiens .

Опитування стосувалося ставлення українців до можливого скасування пільги на безподаткові міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Дослідження проводили методом онлайн-інтерв’ю серед 1500 респондентів із різних регіонів України.

За даними дослідження, 79% українців хоча б раз замовляли товари з-за кордону. Активними покупцями є 31% опитаних — вони роблять міжнародні замовлення кілька разів на місяць або частіше. Найпопулярніші категорії — одяг та взуття, а також товари для дому: їх купують по 51% респондентів.

Натомість товари мілітарного призначення опинилися серед найменш популярних категорій міжнародних покупок. Їх замовляють лише 3% опитаних. Ще менш популярними виявилися аксесуари та дрібні товари, а також автотовари, запчастини та інструменти.

При цьому питання міжнародних посилок не входить до числа головних економічних проблем для більшості українців. Лише 3% респондентів назвали умови замовлення товарів з-за кордону серед найважливіших економічних питань. Натомість людей найбільше турбують рівень доходів, ціни на продукти та вартість комунальних послуг.

52% респондентів вважають, що українські магазини та іноземні маркетплейси мають працювати за однаковими податковими правилами при продажі своїх товарів українським споживачам. 54% респондентів погоджуються з твердженням: "Якщо український бізнес сплачує ПДВ при продажі товарів, то аналогічні товари з-за кордону також мають підпадати під ідентичні податкові правила".

Понад половина опитаних підтримує ідею запровадження однакових правил, очікуючи передусім додаткових надходжень до бюджету (59%), підтримки українського легального бізнесу (58%), забезпечення однакових умов для українських та закордонних продавців (56%), зменшення можливості для «сірого» імпорту та зловживань (52%) та наближення українських правил до європейської практики (51%).

Водночас значна частина респондентів прогнозує зростання вартості міжнародних покупок (57%).

Сприйняття використання міжнародних посилок для дрібної комерції / перепродажу

Більшість опитаних (69%) вважають, що неоподатковані міжнародні посилки частково або значною мірою використовуються не лише для особистих покупок, а й для дрібної комерції / перепродажу. Лише 15% НЕ погоджуються з цим, ще 17% не змогли визначитися з відповіддю.

Ключові очікування респондентів у разі зміни правил

У разі змін правил міжнародних покупок респонденти передусім очікують:

- простих і зрозумілих правил (37%);

- відсутності потреби щось доплачувати вручну (28%);

- відсутності прихованих платежів (27%).