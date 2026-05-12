"Укрпошта" забезпечила оплату картками у 100% населених пунктів, анонсує подачу заявки на банківську ліцензію

АТ "Укрпошта" повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання 1,8 тис. пересувних відділень, які обслуговують більш ніж 25 тис. населених пунктів, POS-терміналами.

"Вперше в історії незалежної України оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку", – написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський Смілянський у Телеграм у вівторок.

Він уточнив, що перші 11 днів сервіс працював у тестовому режимі.

Смілянський зазначив, що національний поштовий оператор планує до кінця червня 2026 року надати можливість окрім оплати, знімати готівку та поповнювати банківські картки, а до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни.

Окремо Смілянський анонсував незабаром подання заяви Національному банку України на отримання банківської ліцензії для "Укрпошта.Банк".

"Ми просто не можемо не зробити такий важливий подарунок українцям та НБУ вже незабаром", – заявив гендиректор національного поштового оператора.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.