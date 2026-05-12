11:51 12.05.2026

"Нова пошта" відкрила два нові фулфілмент-хаби у Вінниці та Полтаві й планує ще 11 у 2026р

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до групи NOVA, повідомив про відкриття двох нових складів на базі відділень у Вінниці та Полтаві, що дозволять масштабувати сервіс на всю Україну і пришвидшувати доставку в чотири рази.

Згідно з релізом компанії у вівторок, розмір інвестицій в запуск міні-хабів площею 20 та 30 кв. м склав понад 240 тис. грн.

Зазначається, що склади розпочали свою роботу наприкінці квітня, а першим клієнтом стала компанія Well Books.

"Ми послідовно розширюємо фулфілмент-напрям у регіонах, щоб бізнеси могли отримувати повний комплекс логістичних послуг "під ключ": від приймання товару до його комплектації та відправки кінцевому отримувачу", – наводяться у релізі слова директора департаменту контрактної логістики Нової пошти Олексія Гришина.

За його словами, у 2025 році фулфілмент компанії зріс більш ніж на 50%. У 2026 році "Нова пошта" планує потроїти відповідні обсяги.

Гришин уточнив, що ціль компанії – вийти на понад 50 млн замовлень на рік до 2030 року мільйонів замовлень на рік до 2030 року і побудувати одну з найпотужніших фулфілмент-мереж в Україні.

"Нова пошта" нагадала, що наразі загальна кількість фулфілментів налічує 9: три в Києві, один у Львові, Одесі, Дніпрі, та на базі відділень у Івано-Франківську, Вінниці та Полтаві.

Протягом року компанія планує ще 11 маленьких фулфілмент-хабів в обласних центрах на базі вантажних відділень, зокрема у Черкасах, Хмельницькому, Житомирі, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Запоріжжі, Тернополі, Чернігові, Кропивницькому та Чернівцях.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому кварталі 2026 року збільшила виручку на 26,9% порівняно з аналогічним періодом у 2025 році – до 14,98 млрд грн, а чистий прибуток – у 4,4 рази, до 1,28 млрд грн.

У 2025 році компанія збільшила виручку на 21,6% – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток – на 4,4%, до 2,6 млрд грн.

