Інтерфакс-Україна
Економіка
11:36 12.05.2026

"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

1 хв читати
"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

АТ "Укрзалізниця" з 12 травня запускає можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій країні, повідомила компанія в Телеграм у вівторок.

"Ми постійно аналізуємо ваші відгуки, оптимізуємо роботу системи та розширюємо карту доступних маршрутів", – зазначається в повідомленні.

За даними УЗ, у квітні було зафіксовано показник купівлі 15 тис. квитків за день.

Крім того, минулого місяця після інтеграції студентських пільг на приміські поїзди та City Express у застосунок було здійснено 30 тис. оформлень.

Також у квітні отримано більше оформлень онлайн (250 тис.), ніж у березні (139 тис.), додали в УЗ.

На початку квітня повідомлялось, що онлайн-квитки на приміські поїзди в застосунку "Укрзалізниця" стали доступні для пасажирів ще семи областей – Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Крім того, відтепер пільгові квитки зі спеціального резерву "Укрзалізниці" також можна придбати онлайн, без звернення до каси.

Для придбання онлайн-квитка потрібно оновити застосунок УЗ, у профілі натиснути "Додати пільгу" та ввести номер посвідчення, за потреби ввімкнути позначку "Людина на кріслі колісному".

 

Теги: #застосунок #укрзалізниця #квитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 11.05.2026
Роботу додатку Приват24 відновлено

Роботу додатку Приват24 відновлено

16:45 07.05.2026
Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

Ворог на Миколаївщині пошкодив локомотив та 2 вагони-прикриття, постраждалих немає – УЗ

16:29 07.05.2026
Укрзалізниця потребує близько 100 електровозів – зустріч Кулеби та міністра цифрових справ і транспорту ФРН

Укрзалізниця потребує близько 100 електровозів – зустріч Кулеби та міністра цифрових справ і транспорту ФРН

09:35 07.05.2026
"Укрзалізниця" назвала шантажем скарги АМКР та закликала залучитися до спільного проєкту з безпеки перевезень

"Укрзалізниця" назвала шантажем скарги АМКР та закликала залучитися до спільного проєкту з безпеки перевезень

14:48 06.05.2026
"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

13:37 05.05.2026
ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

ЦТЛ розподілить через "Прозорро.Продажі" понад 60 лотів зерновозів для маршрутних і повагонних відправлень

08:49 05.05.2026
Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

Росія атакувала інфраструктуру "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині

17:38 04.05.2026
Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

Викрито схему постачання "Укрзалізниці" неякісних вагонів зі збитками понад 64 млн грн. – прокуратура

14:05 03.05.2026
LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

LELÉKA вирушила до Австрії на "Євробачення" – Укрзалізниця

20:27 01.05.2026
"Укрзалізниця" з 2 травня робить жорсткішими правила повернення квитків

"Укрзалізниця" з 2 травня робить жорсткішими правила повернення квитків

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ОСТАННЄ

"Нова пошта" відкрила два нові фулфілмент-хаби у Вінниці та Полтаві й планує ще 11 у 2026р

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

Держфінмоніторинг розпочинає аналіз великих готівкових операцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА