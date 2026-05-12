"Укрзалізниця" з 12 травня впроваджує купівлю приміських квитків через застосунок по всій Україні

АТ "Укрзалізниця" з 12 травня запускає можливість купівлі приміських квитків через застосунок по всій країні, повідомила компанія в Телеграм у вівторок.

"Ми постійно аналізуємо ваші відгуки, оптимізуємо роботу системи та розширюємо карту доступних маршрутів", – зазначається в повідомленні.

За даними УЗ, у квітні було зафіксовано показник купівлі 15 тис. квитків за день.

Крім того, минулого місяця після інтеграції студентських пільг на приміські поїзди та City Express у застосунок було здійснено 30 тис. оформлень.

Також у квітні отримано більше оформлень онлайн (250 тис.), ніж у березні (139 тис.), додали в УЗ.

На початку квітня повідомлялось, що онлайн-квитки на приміські поїзди в застосунку "Укрзалізниця" стали доступні для пасажирів ще семи областей – Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької.

Крім того, відтепер пільгові квитки зі спеціального резерву "Укрзалізниці" також можна придбати онлайн, без звернення до каси.

Для придбання онлайн-квитка потрібно оновити застосунок УЗ, у профілі натиснути "Додати пільгу" та ввести номер посвідчення, за потреби ввімкнути позначку "Людина на кріслі колісному".