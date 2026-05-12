США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

Сполучені Штати в понеділок вивільнили 53,3 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву (СПР) для надання енергетичним компаніям у рамках глобальних зусиль зі стабілізації цін на нафту після військової кампанії проти Ірану, повідомило міністерство енергетики США.

Зазначається, що цей крок є частиною обіцянки США додати 172 млн барелів на світовий ринок. Це зобов'язання, оголошене в березні в межах ініціативи Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в якій беруть участь понад 30 країн, було спрямоване на додавання загалом приблизно 400 млн барелів нафти на світовий ринок.

За даними міністерства енергетики, на сьогодні з американського держрезерву на ринок поставлено вже близько 35 млн барелів нафти.

Як зазначає телеканал CNN, закриття Іраном Ормузької протоки, життєво важливого водного шляху, яким до конфлікту проходило 20% світових поставок нафти і природного газу, призвело до зростання цін на нафту та інфляційного тиску на світову економіку. Ціни на нафту зросли приблизно на 45%, або приблизно на $30 за барель, від початку конфлікту з Іраном.

Хоча деякі виробники, включно з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, знайшли альтернативні шляхи експорту, за оцінками аналітиків, близько 10-12 млн барелів сирої нафти щодня залишаються недоступними для світових ринків.

За попередніми оцінками Управління енергетичної інформації США, світове споживання нафти минулого року становило близько 103 млн барелів на день.

Стратегічний нафтовий резерв США – це найбільший у світі аварійний запас сирої нафти. Федеральний уряд підтримує цей резерв з 1975 року, щоб захистити економіку США від серйозних перебоїв у постачанні нафти.