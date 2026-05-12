Інтерфакс-Україна
Економіка
08:48 12.05.2026

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

2 хв читати
Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

Нафта продовжує дорожчати у вівторок на побоюваннях нової ескалації конфлікту на Близькому Сході у зв'язку з відсутністю прогресу в переговорах США та Ірану.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується тим, як Іран проводить переговори, й останніми днями більш серйозно розглядає можливість відновлення великих бойових операцій проти нього, повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела. Трамп заявив журналістам у понеділок, що його не задовольнили передані Іраном пропозиції про врегулювання конфлікту, і він навіть не дочитав їх. Він наголосив, що режим припинення вогню з Іраном перебуває у вкрай хиткому стані.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:20 кч, становить $104,91 за барель, що на $0,7 (0,67%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $2,92 (2,88%), до $104,21 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,88 (0,9%), до $98,95 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,65 (2,78%), до $98,07 за барель.

"Оптимізм щодо швидкого укладення угоди слабшає, і якщо ми не бачимо можливості укладення угоди до кінця травня, то ризик подальшого зростання цін на нафту, безумовно, залишається актуальним", – зазначає керівник команди аналітиків з енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Теги: #нафта #ціна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 12.05.2026
США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

США вивільнили 53 млн барелів нафти зі стратегічного резерву

15:06 11.05.2026
Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $104 за барель

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $104 за барель

08:45 11.05.2026
Нафта додає понад 4%, Brent торгується біля $105,8 за барель

Нафта додає понад 4%, Brent торгується біля $105,8 за барель

02:30 10.05.2026
Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

Світові запаси нафти стрімко скорочуються через перебої постачання з Перської затоки – ЗМІ

20:47 08.05.2026
Нафта посилила зростання, Brent торгується близько $101,7 за барель

Нафта посилила зростання, Brent торгується близько $101,7 за барель

08:58 08.05.2026
Ціни на нафту відновили зростання, Brent торгується біля $101,4 за барель

Ціни на нафту відновили зростання, Brent торгується біля $101,4 за барель

01:21 08.05.2026
ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

14:28 07.05.2026
Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $99 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent подешевшала до $99 за барель

08:46 07.05.2026
Нафта слабо дорожчає після обвалу напередодні, Brent торгується біля $101,8 за барель

Нафта слабо дорожчає після обвалу напередодні, Brent торгується біля $101,8 за барель

08:52 06.05.2026
Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується трохи вище ніж $108 за барель

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується трохи вище ніж $108 за барель

ВАЖЛИВЕ

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

ОСТАННЄ

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

Держфінмоніторинг розпочинає аналіз великих готівкових операцій

Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

Обсяг митних пільг у квітні-2026 зріс на 52,8% порівняно з квітнем-2025 – до 37,9 млрд грн

Єврокомісія: EUR5,9 млрд з першого траншу репараційного кредиту піде на ОПК, EUR3,2 млрд – на фінпотреби України

ЄБРР запускає з Райффайзен Банком механізм списання боргу постраждалому від війни бізнесу на EUR1,2 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА