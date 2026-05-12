Інтерфакс-Україна
Економіка
08:30 12.05.2026

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

2 хв читати
Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"
Фото: https://www.freepik.com/

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок виріс на 5,43% – до 694,81 пункту, останній раз на такому рівні він був ще до повномасштабної російської агресії – у листопаді 2021 року.

Після того, як під час оголошеного президентом США Дональдом Трампом триденного перемир'я між Україною та Росією 9-11 травня та анонсованого обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" Володимир Путін заявив, що "конфлікт" в Україні рухається до завершення й він начебто готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не тільки у Москві, українські цінні папери подорожчали і на інших ринках.

Згідно з даними Варшавської біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" в понеділок зросли в ціні на 8,16%, агрохолдингів "Агротон", ІМК та KSG-Agro – на 8,64%, 3,36% та 3,07%, Milkiland – на 2,76%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, подорожчали на 2,09%, тоді як найбільшого українського виробника олії агрохолдингу "Кернел" – на 1,52%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок зросли в ціні на 6,77%, а папери найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" подорожчали на американській біржі Nasdaq на 4,74%.

Щодо котирувань єврооблігацій України, то на Франкфуртській біржі у перший день цього тижня вони зросли на 1,9-2,5%.

Під час оголошеного перемир'я взаємних далекобійних ударів не було, та на фронті продовжувалися бойові дії, а у прифронтових регіонах – російські атаки дронів, були жертви й постраждалі.

В першу ж ніч після завершення терміну перемир'я Росія вже нанесла далекобійні удари дронами по Україні, у тому числі й по Києву.

 

 

 

 

Теги: #переговори #мир #реакція #ринки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:21 11.05.2026
Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

Каллас: Динаміка війни змінилася, але Москва ще не на тому етапі, щоб сісти за стіл переговорів

17:50 11.05.2026
Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

Каллас: є новий імпульс для офіційного відкриття переговорних кластерів для України до літа

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

23:04 10.05.2026
Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

17:14 10.05.2026
Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

Уряд ФРН відхилив пропозицію Путіна про участь Шредер в переговорах як "фіктивну"

15:13 10.05.2026
У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

У Кремлі знову вимагають відведення ЗСУ з Донбасу і чекають на візит представників США

12:30 10.05.2026
Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

Фіцо: Якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі, він мусить подзвонити до Путіна

07:41 10.05.2026
Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

Рубіо та Віткофф провели в Маямі зустріч із прем'єром Катару щодо можливого припинення війни в Ірані

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

ОСТАННЄ

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $104,9 за барель

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

Держфінмоніторинг розпочинає аналіз великих готівкових операцій

Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

Обсяг митних пільг у квітні-2026 зріс на 52,8% порівняно з квітнем-2025 – до 37,9 млрд грн

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $104 за барель

Єврокомісія: EUR5,9 млрд з першого траншу репараційного кредиту піде на ОПК, EUR3,2 млрд – на фінпотреби України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА