Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок виріс на 5,43% – до 694,81 пункту, останній раз на такому рівні він був ще до повномасштабної російської агресії – у листопаді 2021 року.

Після того, як під час оголошеного президентом США Дональдом Трампом триденного перемир'я між Україною та Росією 9-11 травня та анонсованого обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000" Володимир Путін заявив, що "конфлікт" в Україні рухається до завершення й він начебто готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не тільки у Москві, українські цінні папери подорожчали і на інших ринках.

Згідно з даними Варшавської біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" в понеділок зросли в ціні на 8,16%, агрохолдингів "Агротон", ІМК та KSG-Agro – на 8,64%, 3,36% та 3,07%, Milkiland – на 2,76%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, подорожчали на 2,09%, тоді як найбільшого українського виробника олії агрохолдингу "Кернел" – на 1,52%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок зросли в ціні на 6,77%, а папери найбільшого українського оператора зв'язку "Київстар" подорожчали на американській біржі Nasdaq на 4,74%.

Щодо котирувань єврооблігацій України, то на Франкфуртській біржі у перший день цього тижня вони зросли на 1,9-2,5%.

Під час оголошеного перемир'я взаємних далекобійних ударів не було, та на фронті продовжувалися бойові дії, а у прифронтових регіонах – російські атаки дронів, були жертви й постраждалі.

В першу ж ніч після завершення терміну перемир'я Росія вже нанесла далекобійні удари дронами по Україні, у тому числі й по Києву.