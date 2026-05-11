Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

Запровадження оподаткування міжнародних поштових відправлень (законопроєкти №15112-Д та №12360) має на меті ліквідацію нелегальних схем, за яких комерційні партії товарів штучно дроблять на дрібні посилки для ухилення від податків, йдеться в публікації на сайті Міністерства фінансів України у понеділок.

За даними відомства, наразі з 75 млн посилок щороку реально оподатковується менше 1%. Законопроєкт передбачає скасування пільги на податок на додану вартість (ПДВ) для посилок вартістю до EUR150, що, за розрахунками міністерства, дозволить додатково залучати до держбюджету близько 10 млрд грн щороку.

Зазначається, що нові правила також розмежовують комерційні операції та приватні відправлення: посилки від громадянина до громадянина (C2C) вартістю до EUR45 не оподатковуватимуться за умови, що вони є безкоштовними та призначені для особистого використання.

Щодо підвищення цін на товари, то в Мінфіні підкреслили, що жодний виробник, торгова мережа чи бізнес-асоціація не заявляли про необхідність підвищення цін через реформу.

“Досвід ЄС, який скасував аналогічну пільгу у 2021 році, також не показав масового зростання цін”, - додають у відомстві.

Також в міністерстві пояснили, що нові правила оподаткування посилок до EUR150, згідно проєкту закону, набудуть чинності з 2027 року, а рішення про старт системи буде прийнято Урядом лише після підтвердження повної готовності ІТ-компоненту митних органів та відповідного програмного забезпечення маркетплейсів. Протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Доопрацьований законопроєкт (№15112-д), підготовлений членами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, спрямований на гармонізацію українського законодавства з Директивами Європейського Союзу (ЄС). Документ передбачає визначення термінів “електронний інтерфейс”, “дистанційний продаж товарів” та правил нарахування податків для таких операцій, покладання обов’язку зі сплати 20% ПДВ на іноземні маркетплейси (електронні інтерфейси), де податок автоматично включатиметься у ціну товару в момент покупки.

Також документом передбачає звільнення від оподаткування товарів у несупроводжуваному багажу вартістю до EUR150, розширення пільг для Сил оборони України через звільнення від ПДВ усіх типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), зокрема озброєних, та частин до них, звільнення від податку енергетичного обладнання.

Як повідомлялося, ухвалення цих змін є структурним маяком програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який Україна мала виконати до березня поточного року.

Провідні бізнес-асоціації, зокрема Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) та Українська рада бізнесу (УРБ), закликали парламент невідкладно прийняти законопроєкт. За їхніми даними, через діючу пільгу бюджет втратив понад 43 млрд грн від початку повномасштабної війни.

Водночас ініціатива викликала критику з боку поштових операторів. Співвласник “Нової пошти” Володимир Поперешнюк та гендиректор акціонерного товариства (АТ) “Укрпошта” Ігор Смілянський вважають, що це знизить купівельну спроможність українців та посилить позиції внутрішніх ритейлерів. Смілянський зауважив, що хоча робота з профільним комітетом дозволила зробити механізм операційно менш болісним, це не створює “рівних правил гри”.

Раніше, профільний комітет рекомендував до другого читання законопроєкт №12360 щодо встановлення ключових показників ефективності (KPI) для митних органів.

За словами очільника Фінкомітету Ради Данила Гетманцева, це запровадить щорічну оцінку результативності митниці згідно з механізмами Всесвітньої митної організації (ВМО).

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”) повідомив, що розгляд законопроєктів, що передбачені програмою з МВФ, у сесійній залі заплановано на 12 травня.

“Перед тижнем голосування за законопроекти МВФ на погоджувальній Раді фракцій та груп домовились “що ну якось воно буде, а якщо не буде, то може і на краще”. Це найбільш детальний опис результату пару годин обговорень порядку денного”, - написав він у телеграм-каналі в понеділок.