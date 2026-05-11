Інтерфакс-Україна
Економіка
18:44 11.05.2026

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у березні зросли на 16,2% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні-2026 до березня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 15,3% (на 9,2% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому – на 17,3% (9,7%), інженерному – на 16,1% (9,3%).

У січні-березні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 9,9%, зокрема, у житловому секторі – на 9,2%, нежитловому – 10,4%, інженерному – 9,7%.

Порівняно з попереднім кварталом, у січні-березні 2026 року ціни на БМР виросли на 6,1%, зокрема, у житловому будівництві – на 5,3%, нежитловому – 6,6%, інженерному – 6,1%.

Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічним показником 2021 року. Так, у першому кварталі 2026 року житловому секторі ціни виросли на 83,6%, у нежитловому – на 84,1%, в інженерному – 78,6%.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році – на 7,9%, у 2023 – на 15,8%.

