Інтерфакс-Україна
Економіка
17:47 11.05.2026

Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з німецьким державним банком розвитку KfW обговорили можливість створення єдиної платформи житлового фінансування.

Про це повідомила пресслужба міністерства за підсумками зустрічі заступника міністра Віталія Петрука та радника міністра Андрія Телюпи з керівником представництва KfW в Україні Лоренцом Гесснером та Єнсом Бусмою, керівником відділу економічного співробітництва і представник BMZ.

За словами Петрука, така модель дасть можливість поєднати державні житлові програми, ресурси міжнародних донорів і ринкове фінансування. Вона має стати основою для довгострокового розвитку доступної іпотеки, орендного житла та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Як один із етапів побудови цієї системи обговорюється проєкт передачі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву до сфери управління Мінекономіки для чіткішого розподілу ролей між операторами програм.

"Єдиний підхід допоможе планувати програми, поєднувати бюджетні, донорські та ринкові кошти й давати міжнародним партнерам зрозумілу рамку для роботи в житловому секторі", – наголосив заступник міністра.

При цьому у відомстві додали, що наявні житлові програми та міжнародні зобов’язання, зокрема ті, що реалізуються за участі KfW, продовжуватимуть діяти.

Як повідомлялось, Мінекономіки спільно з ПрАТ "Укрфінжитло" реалізує програму доступної іпотеки "єОселя". Станом на середину квітня 2026 року за цією програмою видано вже 25 тис. кредитів на загальну суму 43,58 млрд грн. Майже кожен другий позичальник (48%, 11,9 тис. кредитів) – військовослужбовець або представник сектору безпеки, 27% (майже 7 тис.) – громадяни без власного житла. Також кредити отримали 1743 медики, 1720 педагогів та 1715 ВПО.

Німецький банк розвитку KfW продовжує фінансувати в Україні проєкти з житлового будівництва, енергоефективної реновації та пільгового кредитування для ВПО та приймаючих громад. Наразі до програми "єОселя" долучено 10 банків-партнерів, а кредити видано у понад 500 населених пунктах країни. Більшість позичальників (13,9 тис.) обирають житло на вторинному ринку, водночас попит на квартири у новобудовах на стадії будівництва становив 3 010 кредитів.

Теги: #мінекономіки #фінансування #житло

