17:35 11.05.2026

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до енергетичного регулятора – Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – з пропозицією про внесення змін до тарифів компанії на передачу електроенергії і диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою на 2026 рік.

Як повідомила компанія у понеділок, підставами для перегляду чинних тарифів "Укренерго" бачить зростання курсів валют, зменшення прогнозного обсягу передачі е/е та підвищення НКРЕКП прайс-кепів з 1 травня цього року.

"Зростання курсу іноземних валют відносно гривні створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", зокрема в контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро", – зазначила НЕК у телеграм-каналі.

Наступним фактором у компанії називають перегляд Прогнозного балансу ОЕС України до кінця поточного року. Відповідно до нових розрахунків, прогнозний обсяг відпуску е/е зменшується на 9,5%, а прогнозний обсяг її передачі – на 5,5%.

"Це прямо впливає на обсяг тарифних надходжень, за рахунок яких мають покриватись інші статті видатків НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі", – пояснили в компанії.

Окрім того, на її думку, лібералізація регулятором прайс-кепів з 1 травня 2026 року збільшує середньозважену ціну е/е як базу для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.

"Сукупність усіх цих факторів потребує невідкладного реагування. Збалансовані й економічно обґрунтовані тарифи на передачу е/е та оперативно-технологічне управління об’єднаною енергосистемою – це запорука відновлення та посилення стійкості ОЕС України, її належної підготовки до зими та уникнення накопичення боргів на ринку е/е", – наголосили в "Укренерго".

В компанії нагадали, що її тарифи не стосуються побутових споживачів і їх перегляд не змінить вартість е/е для населення.

Як повідомлялося, НКРЕКП у грудні 2025 року затвердила двоетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу е/е на 2026 рік. У тому числі на першому етапі, з 1 січня по 31 березня 2026 року, тариф становив 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше тарифу в 2025 році (686,23 грн/МВт*год). Згідно з рішенням регулятора, з 1 квітня і до кінця року тариф підвищувався до 742,91 грн/МВт*год (плюс 8,2%).

