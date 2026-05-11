Держфінмоніторинг розпочинає аналіз великих готівкових операцій

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента, повідомив голова відомства Філіп Пронін у телеграм-каналі у понеділок.

"У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", – пояснив Пронін.

Він навів приклад придбання елітного авто вартістю $100 тис. (понад 4,3 млн грн), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Глава Держфінмоніторингу уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.

"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", – підкреслив Пронін.