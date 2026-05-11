Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

Компанія Fevamotinico SaRL, що належить Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є бізнесмен Костянтин Жеваго, долучилась до апеляційного провадження за скаргою ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Горішні Плавні Полтавської обл.) у Північному апеляційному господарському суді щодо ухвали Господарського суду міста Києва від 1 грудня 2025 року про забезпечення позову Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) у справі банку "ФіК" про стягнення 46 млрд грн.

Згідно із матеріалами справи №910/268/23, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", Північний апеляційний госпсуд у складі колегії суддів розглянувши 24 лютого 2026 року (оприлюднено 25 лютого) матеріали апеляційної скарги ПГЗК на ухвалу Господарського суду Києва від 1 грудня 2025 року про скасування заходів забезпечення позову у справі Банку "Фінанси та Кредит" (ФіК) за позовом ФГВФО до особа 1 (Костянтин Жеваго – ІФ-У) у справі про стягнення коштів, постановив відкрити апеляційне провадження.

При цьому серед заходів про забезпечення позову була, зокрема, ухвалена заборона компанії Fevamotinico SaRL (Люксембург) здійснювати відчуження своєї долі у Ferrexpo, а компанії Minco Trust (Singapore) здійснювати відчуження своєї долі у Fevamotinico SaRL.

24 лютого 2026 року, не погоджуючись з цією ухвалою, Fevamotinico, яка має частку у Ferrexpo AG і яка не брала участь у даній справі, звернулась з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати ухвалу про забезпечення позову та прийняти нове рішення, яким у задоволенні заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову відмовити повністю. Також в апеляційній скарзі викладено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, бо строк подачі апеляційної скарги був значно пропущений.

Ухвалою Північного апеляційного госпсуду у складі колегії суддів від 22 квітня поточного року, яка оприлюднена 28 квітня, постановлено поновити компанії Fevamotinico S.а r.l. пропущений строк на подання апеляційної скарги на ухвалу Госпсуду Києва від 3 березня 2023 року про забезпечення позову у справі №910/268/23 та відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Fevamotinico на вказану ухвалу Госпсуду Києва.

Крім того, постановлено закінчити проведення підготовчих дій та призначити апеляційну скаргу до розгляду на 20 травня.

Як повідомлялось, Північний апеляційний госпсуд у складі колегії суддів відкрив апеляційне провадження за скаргою ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Горішні Плавні Полтавської обл.) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 1 грудня 2025 року про скасування заходів забезпечення позову ФГВФО до власника компанії.

ФГВФО звернувся до Госпсуду Києва з позовом до особа 1 про стягнення 45 млрд 979 млн 796,953 тис грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Фондом під час здійснення процедури ліквідації "ФіК" встановлено вчинення відповідачем як особою, яка мала вирішальний вплив на діяльність банку, дій, що призвели до нанесення збитків вкладникам та іншим кредиторам.

Ухвалою Господарського суду Києва від 6 січня 2023 року відкрито провадження у справі. Ухвалою Господарського суду Києва від 3 березня 2023 року, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного госпсуду від 26 липня 2023 року та постановою Верховного Суду від 10 січня 2024 року, заяву Фонду про забезпечення позову задоволено повністю, вжито заходи забезпечення позову шляхом, зокрема, накладення арешту на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПГЗК, Єристівського ГЗК, Біланівського ГЗК, які опосередковано належать особі 1 через Ferrexpo AG (Швейцарія).

Накладено також заборону Ferrexpo AG здійснювати відчуження 50,3% ПГЗК, ЄГЗК та БГЗК, а також заборону Ferrexpo PLC здійснювати відчуження своєї долі в Ferrexpo AG, заборону компанії Fevamotinico SaRL здійснювати відчуження своєї долі в Ferrexpo, компанії Minco Trust здійснювати відчуження своєї долі в Fevamotinico SaRL.

Накладена заборона держреєстраторам та нотаріусам здійснювати реєстраційні дії щодо перереєстрації відповідних прав власності.

Ухвалою Госпсуду Києва від 31 липня 2024 року у справі призначено судову економічну експертизу. 21 листопада 2025 року до Госпсуду Києва від ПГЗК надійшло клопотання про часткове скасування заходів забезпечення позову. Ухвалою Госпсуду від 1 грудня 2025 року провадження у справі №910/268/23 в задоволенні клопотання ПГЗК відмовлено, провадження у справі №910/268/23 суд зупинив на час проведення експертизи.

Не погоджуючись з цією ухвалою суду, ПГЗК звернулося з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати її та ухвалити в цій частині нове рішення, яким задовольнити заяву ПГЗК про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Госпсуду Києва від 3 березня 2023 року у справі №910/268/23.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 5 грудня 2025 року апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі. Ухвалою Північного апеляційного госпсуду від 11 грудня 2025 року постановлено витребувати у Госпсуду Києва матеріали оскарження по справі №910/268/23 відкладено вирішення питань, пов’язаних з рухом апеляційної скарги до надходження матеріалів оскарження по справі №910/268/23.

Після надходження матеріалів справи до суду апеляційної інстанції, Північний апеляційний госпсуд визнав подані матеріали достатніми для відкриття апеляційного провадження.

Ferrrexpo AG раніше заявляла, що відповідно до опублікованої фінансової звітності компанії Ferrexpo Plc станом на 18 квітня 2024 року Fevalotinico SaRL володіє 49,3% ПГЗК. Однак суд в одному зі своїх рішень зазначив, що раніше арешт було накладено на 50,3%-ву частку акцій ПГЗК, а згодом відбулося розмивання (зменшення) акцій Ferrexpo, які належать Fevamotinico SaRL і які, своєю чергою, повністю належать Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є відповідач (Костянтин Жеваго).

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".