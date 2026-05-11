15:07 11.05.2026

Обсяг митних пільг у квітні-2026 зріс на 52,8% порівняно з квітнем-2025 – до 37,9 млрд грн

Державна митна служба України (ДМС) у квітні 2026 року надала пільг зі сплати митних платежів на суму 37,9 млрд грн, що на 13,1 млрд грн, або на 52,8%, більше порівняно з квітнем 2025 року (24,8 млрд грн).

Згідно з публікацією у телеграм-каналі відомства, загальна сума наданих преференцій становила 51,3% від усіх надходжень до бюджету від митниці за минулий місяць: їх зафіксовано на рівні 73,9 млрд грн.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять пільги під час імпорту товарів оборонного призначення, на які припало 54,5% від загальної суми, або 20,7 млрд грн. Пільги на підакцизний тютюн для виробництва тютюнових виробів становили 16,7% (6,3 млрд грн), а звільнення від сплати ввізного мита у межах угод про вільну торгівлю – 10,2% (3,8 млрд грн).

Крім того, по 7% від загального обсягу пільг (по 2,7 млрд грн) було надано на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури та на ввезення природного газу.

Решта пільг, згідно із законодавством, становила 4,4% (1,7 млрд грн).

Зазначається, що від початку 2026 року загальний обсяг наданих пільг при митному оформленні товарів сягнув 142,1 млрд грн. Це на 55% (або на 50,7 млрд грн) перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

