Інтерфакс-Україна
Економіка
15:06 11.05.2026

Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $104 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у понеділок через ослаблення надій на швидке завершення близькосхідного конфлікту.

Липневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 14:07 кч, дорожчають на $2,68 (2,65%), до $103,97 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,59 (2,71%), до $98,01 за барель.

Минулого тижня обидві еталонні марки подешевшали більше ніж на 6% завдяки надіям, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

Водночас президент США Дональд Трамп на вихідних заявив, що його не влаштовує передана Тегераном пропозиція про врегулювання конфлікту.

"Я щойно прочитав відповідь так званих "представників" Ірану. Мені вона не подобається. Вона абсолютно неприйнятна", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у неділю.

"Було очікування, що якимось дипломатичними каналами вдасться домогтися більш позитивних результатів, – зазначила Емілі Ешфорд зі Standard Chartered. – Але ми все ще в тій самій патовій ситуації, і щодня та щотижня ринок втрачає нові барелі".

Голова Saudi Aramco Амін Насер заявив у неділю, що нафтовий ринок втратив близько 1 млрд барелів нафти за останні два місяці через близькосхідний конфлікт, унаслідок якого припинилися поставки через Ормузьку протоку. Він попередив, що в разі затягування поточної ситуації більш ніж на кілька тижнів нормалізації ситуації на ринку раніше 2027 року чекати не варто.

