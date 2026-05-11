Інтерфакс-Україна
Економіка
14:55 11.05.2026

Єврокомісія: EUR5,9 млрд з першого траншу репараційного кредиту піде на ОПК, EUR3,2 млрд – на фінпотреби України

Перший транш репараційного кредиту для України в розмірі EUR9 млрд надійде в Україну в другому кварталі поточного року, з нього EUR5,9 млрд буде спрямовано на оборонні цілі, EUR3,2 млрд – за Програмою макрофінансової допомоги, тобто на бюджетні та фінансові потреби країни, повідомив речник Європейської комісії з питань економіки та бюджету Балаш Уйварі.

"Ми оприлюднили інформацію про те, що очікуємо виплатити близько 9 млрд євро не пізніше червня, тобто все ще протягом другого кварталу. І це буде розподілено наступним чином: 5,9 млрд буде на оборонні цілі та 3,2 млрд – за Програмою мікрофінансової допомоги", – сказав Уйварі у понеділок в Брюсселі.

Він нагадав, що Європейська комісія "отримала перший перелік оборонної продукції для України на початку цього року". "Майбутні графіки оборонної продукції обговорюються, тому мені поки що невідомо про жодні остаточні запити, окрім самого першого. Отже, початкова – найперша оборонна виплата стосуватиметься безпілотників в Україні, тому ми вже чітко це вказали. А потім тривають переговори щодо майбутніх закупівель", – деталізував Уйварі.

Говорячи про графіки постачання продукції для військової частини позики Україні, речник Європейської комісії зазначив, що "першу виплату буде надано для українських безпілотників, ведуться деякі дискусії щодо того, де купувати інше військове обладнання – в Україні, в ЄС чи, можливо, за межами ЄС".

Уйварі також повідомив, що робота над супроводжуючими документами для надання кредиту в розмірі EUR90 млрд в цілому продовжується, і досягнуто "значного прогресу". "Залишилося зробити ще кілька кроків. Один з них – це Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі Програми мікрофінансової допомоги, і ми очікуємо завершити переговори з цього питання дуже скоро. Щодо кредиту для України, у нас є План для України, який також розглядається нами та нашими українськими колегами. І останній елемент – це кредитна угода, яка має бути укладена до того, як зможе відбутися будь-яка виплата. Але, звичайно, як ми вже неодноразово говорили, ми маємо намір здійснити першу виплату протягом другого кварталу, і ми це зробимо", – наголосив він.

Раніше єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на EUR90 млрд вже наступного тижня.

Минулого місяця ЄС офіційно погодив позику в розмірі 90 млрд євро , яка має покрити дві третини потреб України протягом наступних двох років.

Теги: #репараційний_кредит #єврокомісія #опк

