ЄБРР запускає з Райффайзен Банком механізм списання боргу постраждалому від війни бізнесу на EUR1,2 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Райффайзен Банк (Київ) запускають пілотний донорський механізм Enterprise Security Enhancement (ESE) обсягом EUR1,2 млн для часткового списання боргу українському бізнесу за кредитами на активи, пошкоджені внаслідок бойових дій, повідомила українська фінустанова.

"Запуск механізму ESE разом з ЄБРР – це відповідь на безпрецедентні ризики, з якими стикаються наші клієнти в умовах повномасштабної війни та регулярних атак на цивільну й критичну інфраструктуру", – наведено в повідомленні слова голови правління Райффайзен Банку Наталії Гуріної.

За її словами, цей інструмент дасть змогу підтримати бізнес, який попри війну продовжує інвестувати у власний розвиток, та допоможе компаніям швидше відновлюватися й забезпечувати безперервність діяльності.

ESE є першим механізмом такого типу, який ЄБРР впроваджує в Україні. Він запроваджується в межах чинних програм розподілу портфельного кредитного ризику, а донорська підтримка установи компенсуватиме банкам відповідні кредитні збитки.

За стандартними умовами кредитування бізнес залишається повністю відповідальним за погашення кредитів навіть у разі знищення профінансованих активів унаслідок бойових дій, тоді як обмежена доступність страхування воєнних ризиків стримує інвестиції, необхідні для підтримки економічної активності, збереження робочих місць та відновлення економіки.

Механізм ESE застосовується лише до інвестиційних кредитів і не поширюється на ліміти на поповнення оборотного капіталу. Він працюватиме разом з іншими програмами страхування та підтримки, але може бути використаний лише за відсутності інших джерел компенсації.

Кожна заявка на компенсацію підлягатиме перевірці та підтвердженню з боку банку у співпраці з ЄБРР або залученими консультантами до здійснення виплат. Також передбачені мінімальні пороги збитків та ліміти компенсації за окремими проєктами.

Пілотні алокації ESE фінансуються за рахунок Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. У разі масштабування механізму після пілотної фази його подальше фінансування планується здійснювати за рахунок зовнішніх донорів, зокрема Європейської комісії в межах Ukraine Investment Framework.

Як повідомлялося, на початковому етапі запуску механізму ESE в Україні для державного ПриватБанку передбачена пілотна алокація EUR6,8 млн.

Райффайзен Банк працює в Україні з 1992 року. За даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року із загальними активами 270,68 млрд грн він займав 4-е місце серед 58 платоспроможних банків України, а кредитний портфель фінустанови становив 83,66 млрд грн.