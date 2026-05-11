Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик і ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Вадим Ткачук підписали меморандум про запуск спільного формату підготовки кадрів для міжнародних проєктів, повідомляється на сайті міністерства в понеділок.

"Попри війну, Україна залишається одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Ми відновлюємо власну країну, постачаємо партнерам продовольство і передаємо те, що має довгострокову цінність, а саме – аграрні знання, технології та практичний досвід. Тому нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами", - наводяться в публікації слова Башлика.

Документ передбачає запуск програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих спеціалістів. Окремим напрямом співпраці стане підготовка фахівців для роботи над українськими агрохабами - центрами переробки та розподілу продовольства в країнах Африки. Через такі центри Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення.

Зокрема, студенти та молоді фахівці працюватимуть із реальними кейсами у сферах аграрної політики, управління природними ресурсами та екологічної модернізації. Вони залучатимуться до роботи з державними інституціями та міжнародними ініціативами щодо продовольчої безпеки.

Як повідомлялося, у квітні Україна відкрила перший такий агроцентр у Республіці Гана. У Мінекономіки наголошують, що розвиток людського капіталу є важливою умовою відновлення країни та посилення ролі України у глобальній продовольчій безпеці.