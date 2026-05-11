Інтерфакс-Україна
Економіка
13:40 11.05.2026

Мінекономіки та НУБіП готуватимуть кадри для українських агропроєктів у країнах Африки

2 хв читати

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик і ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Вадим Ткачук підписали меморандум про запуск спільного формату підготовки кадрів для міжнародних проєктів, повідомляється на сайті міністерства в понеділок.

"Попри війну, Україна залишається одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Ми відновлюємо власну країну, постачаємо партнерам продовольство і передаємо те, що має довгострокову цінність, а саме – аграрні знання, технології та практичний досвід. Тому нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами", - наводяться в публікації слова Башлика.

Документ передбачає запуск програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих спеціалістів. Окремим напрямом співпраці стане підготовка фахівців для роботи над українськими агрохабами - центрами переробки та розподілу продовольства в країнах Африки. Через такі центри Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення.

Зокрема, студенти та молоді фахівці працюватимуть із реальними кейсами у сферах аграрної політики, управління природними ресурсами та екологічної модернізації. Вони залучатимуться до роботи з державними інституціями та міжнародними ініціативами щодо продовольчої безпеки.

Як повідомлялося, у квітні Україна відкрила перший такий агроцентр у Республіці Гана. У Мінекономіки наголошують, що розвиток людського капіталу є важливою умовою відновлення країни та посилення ролі України у глобальній продовольчій безпеці.

Теги: #агропроєкти #нубіп #мінекономіки #африка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 07.05.2026
Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

Мінекономіки та Світовий банк посилять спроможність ДАР для підготовки агросектору до стандартів ЄС

16:52 07.05.2026
В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

В Україні за програмою компенсацій у квітні розміновано понад 15,6 тис. га агроземель на 914,4 млн грн

16:39 07.05.2026
Експорт сої та ріпаку в пільговому режимі приніс бюджету 1,8 млрд грн із вересня 2025р – Мінекономіки

Експорт сої та ріпаку в пільговому режимі приніс бюджету 1,8 млрд грн із вересня 2025р – Мінекономіки

15:46 07.05.2026
Майже 4,8 млн українців отримають "Національний кешбек" за березень, 42% користувачам надійде виплата за пальне

Майже 4,8 млн українців отримають "Національний кешбек" за березень, 42% користувачам надійде виплата за пальне

11:22 06.05.2026
Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

Мінекономіки працює над залученням додаткових фінансових гарантій для страхування воєнних ризиків у 2026р.

12:26 05.05.2026
Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

Україна приєдналася до екологічного комітету ОЕСР задля впровадження стандартів "зеленого" відновлення

11:55 05.05.2026
Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

Уряд очікує у 2026р залучити 10 млрд грн в результаті великої приватизації і 3 млрд грн – від малої – Свириденко

10:24 05.05.2026
Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

Посівна-2026: темпи сівби за тиждень зросли вдвічі, проте відставання від минулого року становить майже 40%

13:04 01.05.2026
Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

Мінекономіки у березні 2026р. спрямувало рекордні 353,8 млн грн на компенсації за купівлю української с/г техніки

12:17 01.05.2026
Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

Housing Ukraine виступає проти передачі Держмолодьжитла до сфери управління Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

ОСТАННЄ

Comfy в I кв. збільшив виторг на 28%

Роботу додатку Приват24 відновлено

Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

Наглядова рада змінила керівника "Центренерго"

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

Уряд запускає нацпрограму стажування для людей 50+ "Досвід має значення"

Нафта додає понад 4%, Brent торгується біля $105,8 за барель

Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026р. до $1,16/EUR1

Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА