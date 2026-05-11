Comfy в I кв. збільшив виторг на 28%

Ритейлер побутової техніки та електроніки Comfy (ТОВ "Комфі Трейд") в січні-березні 2026 року отримав 14 млрд грн виторгу, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомляє пресслужба компанії.

Сума сплачених податків та зборів склала 643 млн гривень, що на 14% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

"Ринок ритейлу та поведінка клієнтів змінюється. Межа між офлайн та онлайн магазинами практично стерлась — і клієнт хоче отримувати найкращий досвід незалежно від обраного шляху до покупки. Тому ми розвиваємо Comfy як єдиний безшовний досвід, в 2026 році інвестуємо в цифровізацію та зручність кожного кроку клієнтського шляху. Один із ключових кроків — цього року ми розпочинаємо тестування функціоналу маркетплейсу. Кожна третя покупка сьогодні — онлайн. Завтра це буде кожна друга. Ми до цього готуємось", — розповів СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.

Драйвером зростання у звітний період залишається розвиток e-commerce, частка онлайн-продажів Comfy досягла 36,6% (+6,6 в.п. до Q1 2025 року). Мобільний застосунок Comfy сьогодні генерує понад третину всіх онлайн-продажів компанії. Кількість завантажень за січень-березень 2026 року зросла на 8%, а частка щомісячно активних користувачів (MAU) збільшилася за рік на 38%.

Дані першого кварталу 2026 року свідчать про зміну споживчої поведінки українців у бік раціональності та функціональності. Найбільшу динаміку продемонстрували: миючі пилососи (на 380%), ігрові клавіатури ( на 374%), refurbished-планшети (відновлені) - на 205%, епілятори - на 191% стайлери для волосся - на 73,3%, що свідчить про інвестиції українців у домашній комфорт та автономність. Також стабільно зростають продажі фотокамер (+65,3%), мультипечей (+46,4%), сушильних машин (+23,8%) та ноутбуків (+23,7%). Орієнтуючись на ці тренди, COMFY посилює категорії з високою практичною цінністю та сегмент відновленої техніки (refurbished) як відповідь на запит щодо розумної економії та екологічності.

У першому кварталі 2026 року компанія відкрила два нових магазини: у Львові (ТРЦ Victoria Gardens) та великий двоповерховий об’єкт у Дніпрі (проспект Героїв, 1-М). Також відновив роботу магазин у Запоріжжі: після влучання російського дрона та пожежі в ТЦ "Амстор" 2 січня, частина техніки та приміщення були знищені, але вже наприкінці лютого магазин відновлено).

Станом на кінець березня мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України. До кінця року заплановано ще два відкриття. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року склав 55,8 млрд грн , що на 17% більше, ніж у 2024 році, Впродовж року компанія сплатила до державного бюджету 2,3 млрд грн податків і зборів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.