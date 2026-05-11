Роботу додатку Приват24 відновлено

Роботу мобільного застосунку Приват24 після технічного збою відновлено, перекази й платежі здійснюються у звичайному режимі.

Пресслужба ПриватБанку повідомила, що сервіси вже працюють стабільно та безперебійно.

Кількість активних користувачів Приват24 на 1 квітня 2026 року становила 13,7 млн, активних бізнес-клієнтів – до 952 тис., тоді як кількість активних клієнтів-фізосіб становила 18 млн.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).