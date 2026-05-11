Користувачі фіксують збій у роботі додатка Приват24

Користувачі мобільного застосунку Приват24 фіксують збій у його роботі, через який сервіс наразі не відкривається, а проведення переказів коштів та користування іншими банківськими функціями неможливі.

"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у Приват24", – зазначали в пресслужбі фінустанови.

Кількість активних користувачів Приват24 на 1 квітня 2026 року становила 13,7 млн, активних бізнес-клієнтів –до 952 тис., тоді як кількість активних клієнтів-фізосіб становила 18 млн.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).