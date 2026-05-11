Інтерфакс-Україна
Економіка
12:06 11.05.2026

ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ

1 хв читати
ЄС може виплатити перший транш за позикою Україні вже наступного тижня – ЗМІ
Фото: Unsplash

Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на 90 млрд євро вже наступного тижня, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, повідомляє Reuters.

"Європейський Союз може виплатити перший платіж зі свого нещодавно узгодженого кредитного пакету в розмірі 90 млрд євро ($105,8 млрд) для України наступного тижня, заявила в понеділок єврокомісар з питань розширення Марта Кос", – йдеться у повідомленні Reuters на сайті у понеділок.

Минулого місяця ЄС офіційно погодив позику в розмірі 90 млрд євро, яка має покрити дві третини потреб України протягом наступних двох років.

"Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші платежі", – сказала Кос журналістам у Брюсселі.

Теги: #eur90_млрд #транш #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 11.05.2026
МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

11:04 11.05.2026
Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

Сибіга у світлі змін у війні РФ проти України бачить нову роль для ЄС у мирних переговорах

09:08 11.05.2026
Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

Каллас назвала не мудрим надати РФ право визначати переговірника для ЄС, а Шредера – лобістом роскомпаній

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

23:04 10.05.2026
Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

Темпи впровадження нормативної бази ЄС дають підстави для відкриття всіх переговорних кластерів – Качка

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

12:16 10.05.2026
Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

Кількість біженців з України в ЄС зі статусом тимчасового захисту у березні скоротилася на 1,6% – Євростат

03:23 10.05.2026
Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

00:40 10.05.2026
Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

23:44 09.05.2026
Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

ОСТАННЄ

Наглядова рада змінила керівника "Центренерго"

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

Уряд запускає нацпрограму стажування для людей 50+ "Досвід має значення"

Нафта додає понад 4%, Brent торгується біля $105,8 за барель

Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026р. до $1,16/EUR1

Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

Нафта посилила зростання, Brent торгується близько $101,7 за барель

Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

Ukraine Support Loan від ЄС зменшить дефіцит бюджету-2026 з 18,5% до 12,1% ВВП – Мінфін

"Рено Україна" перерахує материнській Renault у вигляді дивідендів за 2025р весь чистий прибуток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА