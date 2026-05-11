Наглядова рада змінила керівника "Центренерго"

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" призначила новим генеральним директором компанії Сергія Ісаченка, який змінив на цій посаді Євгенія Гаркавого, призначеного в червні 2024 року.

"Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора компанії", – повідомило "Центренерго" в своєму Facebook у понеділок.

Там зазначили, що це рішення Фонду державного майна України та наглядової ради, "відповідно до якого підготовка та проходження опалювального сезону 2026/2027 переходить у зону відповідальності нового керівництва".

Компанія не вказала, хто призначений на посаду, але з даних Youcontrol, новим керівником "Центренерго" став Сергій Ісаченко.

За даними ресурсу, він, зокрема, є власником ТОВ" ІДІС Груп" зі статутним капіталом 100 тис. грн, яке займається виробництвом виробів з деревини та інших рослинних матеріалів, а також лісопильним та стругальним виробництвом.

Також Ісаченко значиться керівником ТОВ "Колбе Груп Україна" з капіталом 10 тис. грн, заснованого "Колбе Груп Словаччина", яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Втім, зараз діяльність компанії припинена через ліквідацію юрособи.

Пізніше співрозмовники "Енергореформи" в "Ценренерго" зазначили, що вже відбулося офіційне представлення нового керівника. Втім, вони не можуть вказати, з яких причин відбулися ці зміни.

Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго", 78,3% акцій якого належить державі, отримало 4,6 млн чистого прибутку за 2025 рік на фоні збитковості попередніх років.

Там прозвітували про 23 млрд грн доходу, 4,64 млрд грн чистого прибутку, 22% рентабельність, 2,7 млрд грн сплачених податків та зборів, погашення 2 млрд грн погашено боргів попередніх періодів, а також витрату 2 млрд грн власних коштів на відновлення після обстрілів.

Компанія також зазначила, що власний капітал із мінус 6 млрд грн збільшився до плюс 2 млрд грн, назвавши це виходом із дефолту.

У компанії звернули увагу, що протягом року вона зазнала понад 100 влучань під час обстрілів РФ.

Наприкінці квітня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив, що надасть "Центренерго" EUR350 тис. технічної допомоги на розробку плану декарбонізації, який має визначити підходи до відновлення генеруючих потужностей компанії та її переходу до чистішої генерації.