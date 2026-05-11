Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли до $783,6 млн

Національний банк України (НБУ) минулого тижня незначно збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $5,0 млн, або на 0,6% – до $783,6 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $103,6 млн з $100,1 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $414,5 млн.

Водночас сальдо валютообмінних операцій населення минулого тижня було негативним усі дні й у середньому становило $13,1 млн.

Офіційний курс гривні до долара минулого тижня трохи зміцнився – до 43,8033 грн/$1 з 43,9129/$1.

Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився приблизно на 2 коп.: курс купівлі – до 43,54 грн/$1, продажу – до 43,92 грн/$1.