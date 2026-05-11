10:41 11.05.2026

Уряд запускає нацпрограму стажування для людей 50+ "Досвід має значення"

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запуск Кабінетом міністрів національної програми дорослого стажування для людей 50+ "Досвід має значення".

"Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Обговорили прогноз ринку праці з очільницею Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, уряд працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. 

Прем’єрка повідомила, що для цього уряд запускає "Досвід має значення" – національну програму дорослого стажування для людей 50+. Вона передбачає три ключові етапи: навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі – оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок; зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці; працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Програма реалізується спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами. 

"Уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус – не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар’єрів до роботи. Люди різного віку повинні мати змогу реалізовувати свій потенціал в Україні. Запрошуємо роботодавців відкривати стажування, а людей 50+ – подавати заявки на участь", – написала Свириденко.

