Нафта додає понад 4%, Brent торгується біля $105,8 за барель

Нафта дорожчає в понеділок у зв'язку з ослабленням сподівань ринку на швидке завершення близькосхідного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не влаштовує передана Іраном пропозиція про врегулювання конфлікту.

"Я щойно прочитав відповідь так званих представників Ірану. Мені вона не подобається. Вона абсолютно неприйнятна", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у неділю.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 кч становить $105,79 за барель, що на $4,5 (4,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $4,76 (4,99%), до $100,18 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за барель.

Минулого тижня як Brent, так і WTI подешевшали більш ніж на 6% завдяки сподіванням, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

"Очікування щодо швидкого укладення угоди між США та Іраном ослабли, і це штовхає вгору ціни на нафту, – каже Воррен Паттерсон, відповідальний за стратегію на сировинних ринках в ING Groep. – Побоювання щодо нової ескалації конфлікту, ймовірно, знову збільшаться, у зв'язку з чим ми бачимо потенціал подальшого зростання цін на нафту".

Голова Saudi Aramco Амін Насер заявив у неділю, що нафтовий ринок утратив близько 1 млрд барелів нафти за останні два місяці через близькосхідний конфлікт, унаслідок якого припинилися поставки Ормузькою протокою. Він попередив, що в разі затягування поточної ситуації більш ніж на кілька тижнів нормалізації ринку раніше ніж 2027 року очікувати не варто.