13:37 09.05.2026

Уряд на Миколаївщині опікувався захистом енергетичної та критичної інфраструктури та підготовкою до опалювального сезону

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відвідала Миколаївщину та провела виїзне засідання уряду, на якому були затверджені важливі для регіону рішення, зокрема – у царині захисту енергетичної та критичної інфраструктури області, підготовки до наступного опалювального сезону та реалізації Плану стійкості.

"Підготовка до зими. (…) Доручили Мінрозвитку опрацювати додаткові інженерно-технічні рішення для захисту критично важливих елементів очисних споруд та систем водопостачання, зокрема Миколаївського водогону. Він запущений восени 2025 року і забезпечує сотні тисяч людей прісною водою. У сам водогін закладено безпекові рішення ще на етапі будівництва. Його додатковий захист – пріоритет для регіону", – написала вона у суботу у Телеграмі за підсумками виїзного засідання уряду, що відбулося напередодні.

Стосовно боргів за тепло Свириденко зазначила, що за останні чотири роки борги підприємств теплокомуненерго, в тому числі з прифронтових областей, перед групою "Нафтогаз" зросли більш ніж удвічі – приблизно з 60 млрд грн до майже 150 млрд грн. "Уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Розглядаємо кілька джерел: кошти держбюджету, допомогу ЄС і міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній", – уточнила Свириденко.

Щодо підтримки бізнесу: "Стійкість прифронтових громад залежить від роботи місцевого бізнесу, тому Уряд доручив підготувати зміни до програм підтримки підприємців на прифронтових територіях. Йдеться про доступні кредити 5-7-9%, гранти, державні гарантії та страхування воєнних ризиків", – наголосила прем’єрка.

"Уряд доручив супроводити у Верховній Раді законопроєкт щодо оподаткування агровиробників на прифронтових територіях, а також підготувати розширення компенсації за українську агротехніку і підтримки меліоративних систем у прифронтових регіонах", – повідомила Свириденко.

Додатково Кабінет міністрів доручив підготувати рішення щодо тимчасового звільнення роботодавців у зоні бойових дій від внесків на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Як додав очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, окремо порушили питання екологічної безпеки щодо шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу, повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва та зміни механізму фінансування ремонту місцевих доріг для прифронтових регіонів.

"Так, вчора уряд погодив новий механізм фінансування будівництва місцевих доріг. Мінрозвитку та Мінекономіки доручено підготувати рішення для виділення додаткових 3,5 млрд грн на ремонти. Це, зокрема, дозволить завершити роботи на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, яким щодня рухаються швидкі, військовий та евакуаційний транспорт", – написав він.

За результатами засідання профільним міністерствам доручено взяти в роботу озвучені нами пропозиції.

09:36 09.05.2026
Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

17:53 08.05.2026
Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

14:49 08.05.2026
Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

09:48 08.05.2026
Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

09:43 08.05.2026
Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

16:07 07.05.2026
Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

22:08 06.05.2026
Уряд виділив 192 млн грн на доплати понад 9,6 тисячі енергетикам за відновлення інфраструктури

21:40 06.05.2026
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

19:29 06.05.2026
Понад 12 тис. працівників-аварійників отримають доплати по 20 тис. грн за березень – Свириденко

18:33 06.05.2026
Уряд дав доручення щодо конкурсу на правління "Енергоатому" та пришвидшення приватизації Сенс Банку

