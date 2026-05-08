Інтерфакс-Україна
Економіка
20:47 08.05.2026

Нафта посилила зростання, Brent торгується близько $101,7 за барель

Ціни на нафту посилили підвищення ввечері у п'ятницю, учасники ринку продовжують стежити за геополітичними новинами.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:12 кч, торгуються по $101,65 за барель, на $1,59 (1,59%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,77 (0,81%), до $95,58 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent знижувалася до $99,55 за барель, на WTI – до $93,82 за барель.

Трейдери оцінюють перспективи врегулювання конфлікту на Близькому Сході та відновлення постачань через Ормузьку протоку на тлі сигналів про ескалацію в регіоні.

Водночас більшість інвесторів очікують, що проблеми з постачаннями через Ормузьку протоку зберігатимуться і в другому півріччі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Goldman Sachs серед 837 клієнтів у період з 4 по 6 травня. Більшість респондентів не очікують нормалізації постачань раніше ніж у липні, водночас 43% опитаних вважають, що поліпшення ситуації не варто очікувати раніше серпня.

