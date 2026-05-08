Інтерфакс-Україна
Економіка
20:44 08.05.2026

Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

4 хв читати
Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів
Фото: https://bank.gov.ua

Економічна активність із затягуванням війни дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях, що поглиблює нерівномірність розвитку регіонів та створює реальну загроза формування депресивних кластерів із хронічним відпливом населення, низьким локальним попитом та інвестиційним вакуумом, заявив Національний банк України в квітневому Інфляційному звіті.

"Війна формує глибоку структурну асиметрію, яка вже сьогодні звужує потенціал майбутнього економічного зростання… Подолання цієї траєкторії вимагатиме не лише фізичної відбудови, а й активної державної стратегії від стимулювання повернення людського капіталу до створення спеціальних механізмів страхування та переспрямування капіталу в найбільш вразливі регіони", – зазначив НБУ.

Він зауважив, що активність у постраждалих регіонах значною мірою є інерційною: вона підтримується оборонними потребами, екстреним ремонтом інфраструктури та споживанням населення, що залишилося. Проте саме ці території ризикують увійти у фазу відбудови з найгіршими стартовими позиціями: критичний обсяг руйнувань тут поєднується з виснаженою економічною базою.

У звіті Нацбанк поділив всі області за ступенем фізичних руйнувань та безпековими ризиками на чотири групи, у тому числі прифронтові (Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області, які зазнали найбільших масштабів ураження), прикордонні (Сумська та Чернігівська області, що потерпають від постійних транскордонних обстрілів) та умовно прикордонні (Миколаївська, Одеська та Київська області, які не мають спільного сухопутного кордону з РФ, проте залишаються в зоні високої досяжності ворожих атак через наявність значної кількості об'єктів критичної інфраструктури).

Найкращою економічна ситуація згідно із наведеними НБУ даними є у тилових регіонах, що не межують із РФ чи окупованими територіями. Серед них особливе місце посідають західні області (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька та Хмельницька), які стали основними хабами для релокованого бізнесу, капіталу та робочої сили, наголосив центробанк.

Він додав, що динаміка ділових настроїв та економічної активності дзеркально відображає карту руйнувань. Після загального обвалу ділових очікувань у лютому 2022 року траєкторія їхнього відновлення виявилася асиметричною: її визначала насамперед географічна близькість до зони бойових дій, а не класичні економічні чинники.

НБУ уточнив, що просторова асиметрія динамічно змінюється через застосування Росією далекобійного озброєння та систематичні атаки на енергетику й логістику, які розширюють зону безпосереднього впливу війни далеко за межі лінії зіткнення. Попри це ядро втрат залишається незмінним: поза окупованими територіями найбільша концентрація руйнувань припадає на Донецьку область, за якою йдуть інші прифронтові та прикордонні регіони, констатує Нацбанк.

Серед іншого він звернув увагу на найбільші збитки підприємств прифронтових регіонів, за якими з великим відривом йде бізнес прикордоння, тоді як ситуація в тилових регіонах є значно стійкішою, а найліпші фінансові результати стабільно демонструють підприємства західних областей.

НБУ також звернув увагу, що у 2025 році вплив дефіциту електроенергії на прифронтові регіони суттєво посилився через зміну тактики ворожих обстрілів. Цілеспрямовані масовані атаки на енергетичну інфраструктуру всіх рівнів саме в прикордонних та прифронтових областях у поєднанні з високою концентрацією там важкої промисловості зумовлюють критичну залежність місцевої економіки від енергопостачання. Це матиме тривалий негативний ефект на їхню конкурентоспроможність, вважають у НБУ.

Його експерти зазначили, що вплив війни підсилюється глибинними структурними шоками, й найяскравішим прикладом є сільське господарство, коли довгострокові кліматичні зміни найсильніше вражають посушливі території Сходу та Півдня – регіони, які є прифронтовими й водночас найбільше потерпають від російської агресії.

Прямим наслідком війни стало різке скорочення валового збору сільгоспкультур у прифронтовій та прикордонній зонах через окупацію земель та неможливість оброблення полів поблизу лінії фронту. Протягом 2022-2025 років збір зернових у прифронтових регіонах скоротився на 64%, а олійних – на 49% (відносно середнього довоєнного показника за п'ять років). Натомість у тилу врожай зернових знизився лише на 1%, а олійних – навіть зріс на 37%.

Ще більш показовою є динаміка врожайності, яка відображає не лише втрату площ, а й технологічну деградацію, додав НБУ. Для прифронтових областей падіння продуктивності – це кумулятивний ефект прямих воєнних збитків (знищення техніки, підпали посівів, дефіцит кадрів), посилення посух на Півдні та наслідків підриву Каховської ГЕС. Руйнування греблі фактично знищило систему зрошення, яка була фундаментом рослинництва в регіоні, що призвело до локальної аграрної кризи та мікрокліматичних змін, йдеться в Інфляційному звіті.

Згідно з ним, регіональна асиметрія чітко простежується в інвестиційній діяльності та секторі послуг, проте з певними винятками. Якщо будівництво нежитлової нерухомості демонструє очікувану динаміку: показники корелюють із рівнем безпеки та фінансовими результатами відповідних груп регіонів, то сектор послуг у прикордонних областях демонструє темпи зростання, що випереджають усі інші групи. Прифронтові регіони в цій категорії хоч і поступаються західним, проте відчутно випередили тилові області та середньоукраїнський показник, зазначив НБУ.

"Така специфічна активність пояснюється двома різноспрямованими векторами: масовою релокацією бізнесу на Захід та значною концентрацією підрозділів сил оборони в прикордонні області й області поблизу фронту. Саме високі оборонні потреби та присутність військових формують стійкий локальний попит, який є ключовим стимулом для місцевої економіки в умовах війни", – вважають у центробанку.

 

Теги: #регіони #загроза #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:06 08.05.2026
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України в II кв.-2026 до 1,7% з 2,4%

09:45 08.05.2026
Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

21:27 07.05.2026
Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

18:55 07.05.2026
НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

НБУ розпочав адмінпровадження щодо голови правління Сенс Банку Ступака

18:39 07.05.2026
НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

НБУ у квітні оштрафував три небанківські фінустанови за порушення строків подання звітності з фінмоніторингу

16:07 07.05.2026
Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

13:47 07.05.2026
Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

Чиста купівля валюти населенням у квітні-2026 впала до $0,37 млрд – мінімуму із серпня-2025

18:11 06.05.2026
Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

Уряд доручив регіонам прискорити підготовку освітніх закладів до зими – Свириденко

15:43 05.05.2026
НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

НБУ оштрафував NovaPay на майже 8 млн грн через порушення вимог платіжного законодавства

09:51 05.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

Під ворожим обстрілом опинилися населені пункти України, є жертви і постраждалі, руйнування

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

ОСТАННЄ

Ukraine Support Loan від ЄС зменшить дефіцит бюджету-2026 з 18,5% до 12,1% ВВП – Мінфін

"Рено Україна" перерахує материнській Renault у вигляді дивідендів за 2025р весь чистий прибуток

Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

Україну слід звільнити від регулювання ЄС щодо надлишкових сталевих потужностей, інакше це матиме негативний вплив на експорт – експерт

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

В Україні створять платформу Forest Friends for Ukraine та трастовий фонд для залучення міжнародної допомоги в лісову галузь

Підготовка до зими вимагає швидких рішень і ефективної комунікації між всіма стейкхолдерами – очільники ТКЕ

Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

Рада з фінстабільності схвалила оновлені стратегії розвитку кредитування та іпотеки

Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА