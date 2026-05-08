Ukraine Support Loan від ЄС зменшить дефіцит бюджету-2026 з 18,5% до 12,1% ВВП – Мінфін

Врахування у державному бюджеті України на 2026 рік половини від EUR90 млрд Ukraine Support Loan (USL) Європейського Союзудозволить зменшити дефіцит бюджету до 12,1% ВВП, прокоментувало Міністерство фінансів зміни до головного фінансового документу, які Кабінет міністрів затвердив п'ятницю для подальшого спрямування до Верховної Ради.

"Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн – з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%)", – зазначив Мінфін.

Міністерство уточнило, що з зазначених EUR45 млрд USL цього року EUR13,2 млрд – бюджетна підтримка для соціально-гуманітарних потреб, а EUR31,8 млрд – підтримка обороноздатності та безпеки держави.

Згідно затверджених змін, доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291,3 млрд грн – до 5 трлн 195,9 млрд грн. Окрім 2 трлн 221 млрд грн USL (EUR45 млрд за середньорічним курсом) передбачаються також 47,7 млрд грн додаткових надходжень в межах виконання Плану України за програмою Ukraine Facility та ще 22,6 млрд грн податку на доходи фізосіб за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових.

"Окрім того, головні розпорядники коштів державного бюджету подали пропозиції щодо скорочення видатків на 276,3 млн грн відповідно до протокольного доручення Кабінету міністрів", – йдеться у повідомлені без інших деталей.

Щодо видатків, то найбільше вони зростуть на сектор безпеки та оборони – на 1 трлн 560,1 млрд грн, до 4 трлн 367,2 млрд грн.

З цієї суми грошове забезпечення військовослужбовців збільшиться на 174,3 млрд грн – до 1 трлн 454,2 млрд грн, витрати на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів – на 1 трлн 371,2 млрд грн, до 2 трлн 297,1 млрд грн).

Також зросте на 14,6 млрд грн резерв для сектору безпеки та оборони, який сягне 213,6 млрд грн.

Мінфін зазначив, що з 1 липня цього року передбачається зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і спрямування його виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Окрім того, за пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Щодо інших видатків, то пропонується нова бюджетна програма у 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст та додаткові 40 млрд грн у Резервний фонд держбюджету, який наразі складає 49,42 млрд грн та станом на кінець першого кварталу вже був використаний на 96,1%.

Мінфін уточнив, що перші з зазначених 40 млрд грн спрямовуватимуться на: інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури, розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні) та генерації електричної енергії (когенераційні установки), а також резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання.

Як повідомила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа у Facebook, голосування за ці у Верховній Раді очікується 25 травня.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

За даними Мінфіну, за січень-квітень цього року до загального фонду надійшло 1,04 трлн грн, тоді як його видатки склали 1,35 трлн грн. Це відповідно на 21,5% та 13,9% більше, аніж за аналогічний період 2025 року.