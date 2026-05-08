18:25 08.05.2026

"Рено Україна" перерахує материнській Renault у вигляді дивідендів за 2025р весь чистий прибуток

АТ "Рено Україна", 100%-ва "дочка" французької Renault, у період із 22 травня по 29 жовтня 2025 року виплатить дивіденди в розмірі 195,34 млн грн із розрахунку 61,35 грн на одну акцію номіналом 1 грн.

Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення ухвалив єдиний акціонер (Renault s.a.s) 29 квітня.

Згідно з фінансовим звітом компанії, вона завершила 2025 рік з чистим прибутком 195,34 млн грн – на 14,3% більше за показник минулого року. Чистий дохід від реалізації скоротився на 8,4% – до 7,92 млрд грн.

Як повідомлялось, за підсумками 2024 року компанія також перерахувала материнській компанії як дивіденди весь чистий прибуток у розмірі 70,91 млн грн із розрахунку 53,65 грн на одну акцію

Компанія-імпортер "Рено Україна" заснована 2005 року як дочірнє підприємство французької "Рено САС", що входить до групи Renault. Статутний капітал компанії – 3,186 млн грн.

Як повідомлялось, марка Renault 2025 року посіла четверте місце в рейтингу продажів нових легкових авто в Україні (порівняно з другим 2024 року), скоротивши їх реалізацію на 11,4% – до 6,328 тис. од., а частку ринку на 2,4 п.п. – до 7,6%.

