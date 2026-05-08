Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді збільшити доходи державного бюджету на 2026 рік на понад 2,2 трлн грн, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн, що передусім можливо завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Прем’єр повідомила, що додаткові 1,56 трлн грн передбачені для сектору безпеки і оборони. з них: 174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців; 1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки; 14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони.

"Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї", – написала вона.

Ще 40 млрд грн буде передбачено на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та громад.

Крім того, ще 40 млрд грн додатково направлять до резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

"Дякую нашим партнерам за підтримку України та міністерствам за оперативну підготовку змін до бюджету, які враховують потреби наших Сил оборони та безпеки. Працюватимемо надалі з народними депутатами для підтримки змін у сесійній залі", – написала Свириденко.