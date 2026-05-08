Інтерфакс-Україна
16:28 08.05.2026

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з ПриватБанком запускають пілотний механізм обсягом EUR6,8 млн для часткового списання боргу українському бізнесу у разі пошкодження профінансованих за кредитні кошти активів унаслідок бойових дій, повідомила пресслужба державного банку.

Зазначається, що новий донорський механізм Enterprise Security Enhancement (ESE) інтегрований у програми розподілу портфельних ризиків ЄБРР і дає змогу банкам-партнерам частково списувати заборгованість позичальників, якщо придбані за кредитні кошти основні засоби були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни.

"Цей механізм дуже важливий для українського бізнесу, адже дозволить продовжувати роботу та реінвестувати кошти", – наведено в повідомленні слова голови правління ПриватБанку Мікаеля Бьоркнерта.

За його словами, попри обстріли та знищення майна компанії продовжують інвестувати у відновлення: у 2025 році 40% заявок на кредити в ПриватБанку припадало на кредити на інвестиційні цілі.

У банку зазначили, що за стандартними умовами кредитування українські компанії залишаються повністю відповідальними за обслуговування кредитів навіть у разі знищення профінансованих активів через війну, тоді як обмежена доступність страхування воєнних ризиків стримує капітальні інвестиції.

Механізм ESE застосовуватиметься лише до кредитів на фінансування капітальних інвестицій, спрямованих на придбання основних засобів, які згодом зазнали пошкоджень унаслідок війни. На фінансування оборотного капіталу він не поширюється.

Програма працюватиме разом з іншими механізмами страхування та підтримки, але застосовуватиметься лише у випадках, коли інших джерел компенсації немає. Також передбачені мінімальні пороги пошкодження та ліміти компенсації на рівні окремих проєктів.

До здійснення компенсаційних виплат кожна заявка в межах ESE проходитиме перевірку та верифікацію фінансовими установами-партнерами ЄБРР у співпраці з ним або залученими консультантами.

Пілотний механізм ESE запускається в межах програми розподілу портфельних ризиків ЄБРР із ПриватБанком, затвердженої у 2025 році, а його фінансування на першому етапі забезпечить Shareholder Special Fund ЄБРР.

Надалі механізм планується поширити на інші українські банки-партнери ЄБРР та програми розподілу ризиків. Для його подальшого фінансування очікується залучення коштів міжнародних донорів, зокрема Європейської комісії в межах інвестиційної компоненти Ukraine Investment Framework.

За інформацією ЄБРР, ПриватБанк обслуговує близько 60% українських підприємців, має понад 930 тис. активних клієнтів у сегменті ММСП, а більш ніж 40% усіх українських бізнесів мають у ньому активні рахунки.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).

Теги: #приватбанк #війна #бізнес #єбрр #борги

