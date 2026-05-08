Інтерфакс-Україна
Економіка
16:18 08.05.2026

В Україні створять платформу Forest Friends for Ukraine та трастовий фонд для залучення міжнародної допомоги в лісову галузь

2 хв читати
В Україні створять платформу Forest Friends for Ukraine та трастовий фонд для залучення міжнародної допомоги в лісову галузь

Запуск Мультидонорського трастового фонду за підтримки Forest Europe та Європейського інституту лісу планується в межах нової робочої групи Forest Friends for Ukraine (FFU), створення якої підтримали міжнародні партнери, повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України за підсумками онлайн-зустрічі з представниками Єврокомісії та дипломатичних установ ЄС.

"Діяльність FFU буде зосереджена на формуванні довгострокової стратегії підтримки галузі, координації донорської допомоги та розвитку міжнародного діалогу для подальшої інтеграції України до європейської лісової політики", – пояснив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

Він нагадав, що лісовий сектор уже активно співпрацює з провідними міжнародними організаціями, серед яких Світовий банк, ФАО, UNECE, UNDP, Forest Europe, EUFORGEN та EUSTAFOR. Спільні проєкти спрямовані на цифровізацію галузі, екологічне відновлення лісів, розвиток науки та гармонізацію нормативної бази відповідно до стандартів ЄС. Минулого року вартість залученої у лісовий сектор допомоги склала понад EUR25 млн.

За оцінкою міжнародних експертів, Україна демонструє найвищий серед європейських країн рівень готовності до виконання нових вимог європейського регламенту щодо запобігання знелісення EUDR, який набуде чинності у 2027 році. Це стало можливим завдяки українській системі цифрового обліку та контролю деревини, яку європейські фахівці називають однією з найсучасніших у Європі.

Як зазначається у повідомленні, європейські партнери високо оцінили системні зміни в галузі, зокрема розподіл функцій контролю та господарської діяльності, посилення прозорості та зростання економічної ефективності підприємств. Результатом цієї роботи стало те, що у 2025 році Єврокомісія вперше надала Україні статус країни з низьким ризиком у сфері експорту деревини.

Теги: #forest_friends_for_ukraine #держлісагентство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 05.11.2025
Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

12:04 14.10.2025
Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

Держлісагентство веде боротьбу за 2 млн га самозалісених територій

17:24 15.07.2025
Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

Голова Держлісагентства заявив про наміри створити один із найкращих в ЄС ланцюгів простежуваності деревини

17:22 26.05.2025
ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

ЄК вжила додаткових заходів, щоб запобігти потраплянню деревини з РФ і Білорусі в ЄС - голова Держлісагентства

13:09 26.05.2025
АДПУ взяла участь у стратегічній нараді в Держлісагентстві щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

АДПУ взяла участь у стратегічній нараді в Держлісагентстві щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

13:00 16.05.2025
Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

Українська енергетична біржа взяла участь у розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів України

15:04 12.03.2025
Передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дозволить збільшити заготівлю деревини для переробки - Держлісагентство

Передача лісовій галузі 1,9 млн га самозаліснених територій дозволить збільшити заготівлю деревини для переробки - Держлісагентство

16:55 07.03.2025
Лісова галузь у 2024р. отримала 23,7 млрд грн рекордного чистого доходу – звіт Держлісагентства

Лісова галузь у 2024р. отримала 23,7 млрд грн рекордного чистого доходу – звіт Держлісагентства

18:50 26.07.2022
Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

17:05 28.12.2021
Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

Держлісагентство України в 2021 році висадило 240 млн дерев

ВАЖЛИВЕ

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Атака РФ на об'єкти "Нафтогазу" призвела до тимчасової втрати частини видобутку й необхідності імпорту

ВВП України знизився в I кв.-2026 на 0,5% – Держстат

Промвиробництво в Україні у березні зросло на 4,5%, за 3 міс.-2026 скоротилось на 1,1% – Держстат

Сенс Банк допускає ризики для приватизації через ситуацію навколо "плівок Міндіча"

ОСТАННЄ

Підготовка до зими вимагає швидких рішень і ефективної комунікації між всіма стейкхолдерами – очільники ТКЕ

Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

Рада з фінстабільності схвалила оновлені стратегії розвитку кредитування та іпотеки

Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

Кабмін ліквідував Коордцентр з питань трансформації вугільних регіонів України

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

Імпорт за 4 міс.-2026 зріс на 30% порівняно з 2025р. та на 47% порівняно з 2024р., експорт на тому ж рівні – ДМС

Споживчі ціни на молокопродукти в I кв.-2026 зростали значно повільніше за інші харчі – асоціація

Арешт рахунків загрожує реалізації проєкту збільшення генерації е/е з 30% до 50% потреб Старокостянтинова – директор ТКЕ

Ціни на нафту відновили зростання, Brent торгується біля $101,4 за барель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА