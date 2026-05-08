В Україні створять платформу Forest Friends for Ukraine та трастовий фонд для залучення міжнародної допомоги в лісову галузь

Запуск Мультидонорського трастового фонду за підтримки Forest Europe та Європейського інституту лісу планується в межах нової робочої групи Forest Friends for Ukraine (FFU), створення якої підтримали міжнародні партнери, повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України за підсумками онлайн-зустрічі з представниками Єврокомісії та дипломатичних установ ЄС.

"Діяльність FFU буде зосереджена на формуванні довгострокової стратегії підтримки галузі, координації донорської допомоги та розвитку міжнародного діалогу для подальшої інтеграції України до європейської лісової політики", – пояснив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

Він нагадав, що лісовий сектор уже активно співпрацює з провідними міжнародними організаціями, серед яких Світовий банк, ФАО, UNECE, UNDP, Forest Europe, EUFORGEN та EUSTAFOR. Спільні проєкти спрямовані на цифровізацію галузі, екологічне відновлення лісів, розвиток науки та гармонізацію нормативної бази відповідно до стандартів ЄС. Минулого року вартість залученої у лісовий сектор допомоги склала понад EUR25 млн.

За оцінкою міжнародних експертів, Україна демонструє найвищий серед європейських країн рівень готовності до виконання нових вимог європейського регламенту щодо запобігання знелісення EUDR, який набуде чинності у 2027 році. Це стало можливим завдяки українській системі цифрового обліку та контролю деревини, яку європейські фахівці називають однією з найсучасніших у Європі.

Як зазначається у повідомленні, європейські партнери високо оцінили системні зміни в галузі, зокрема розподіл функцій контролю та господарської діяльності, посилення прозорості та зростання економічної ефективності підприємств. Результатом цієї роботи стало те, що у 2025 році Єврокомісія вперше надала Україні статус країни з низьким ризиком у сфері експорту деревини.