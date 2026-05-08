Підготовка до зими вимагає швидких рішень і ефективної комунікації між всіма стейкхолдерами – очільники ТКЕ

Підготовка до прийдешнього опалювального сезону супроводжується низкою проблемних питань, які потребують негайного спільного вирішення, аби була можливість забезпечити стабільне теплопостачання, вважають керівники підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це йшлося під час "круглого столу" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти", організованого Асоціацією операторів критичної інфраструктури та Асоціацією міст України.

"Закликаю дуже швидко вирішити всі ті нагальні питання, аби ми могли достойно підготуватися до опалювального сезону. Насамперед, це блокування рахунків ТКЕ з боку "Нафтогазу", сплати різниці в тарифах, закупівлі газу. Всі розуміють, як вийти з цього колапсу, в якому опинилися ТКЕ", – сказав директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин.

За його словами, зараз у місті через зміни до постанови №1512 від листопада 2025 року, внесені постановою №526 від 24 квітня 2026 року, зупинено щонайменще три великих проєкти генерації.

Крім того, як зазначив Рогожин, до початку зими місто планувало зробити ще 8 енергетичних островів на додачу до тих, які вже були зроблені, але блокування рахунків загальмувало цей процес.

Він додав, що ставку на енергетичну незалежність та зелені інвестиції Житомир зробив дуже давно, а повномасштабне вторгнення та руйнування енергосистеми довели ефективність енергетичних островів. За його словами, це дає дуже значну економію газу, а також можливість подавати е/е в енергосистему.

"Що це таке? Це, зокрема, базова газова котельня, базова альтернативна котельня, яка спалює місцеве паливо, потім достатньо велика кількість попутного тепла від потужних гідравлічних комерційних когенерацій, і власне така генерація, яка закриває всі власні потреби усіх учасників. І всі ці заходи ми робили планово, і в цьому році планували ще 8 таких островів побудувати, щоб закрити повністю все місто, але незбалансована нормативна база зупинила нас на дуже великій швидкості", – пояснив директор КП.

Він наголосив, що як теплокомуненерго, так і "Нафтогаз" залишаються заручниками ситуації, і її треба вирішувати на вищому урядовому рівні.

Зі свого боку директор КП "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась наголосив, що наступна зима залишається на сьогодні найбільш складним викликом, і для її проходження потрібно акумулювати зусилля всіх зацікавлених сторін.

"З огляду на нинішню ситуацію, так, як ми перезимували цю зиму, наступну перезимувати вже не зможемо", – підкреслив Карась.

Він звернув увагу, що після змін до нормативно-правових актів, зокрема, постанови уряду № 1512, очолюване ним КП зупинило 11 тендерів, чим заблокувало будівництво об’єктів, важливих для проходження опалювального сезону.

"Загальна ситуація надзвичайно непроста, і проблема, насамперед, у певних регуляторних речах. У мене зупинено всі 11 тендерів по будівництву. Відповідно, підготуватися до зими при такому виконанні будівельних робіт неможливо апріорі", – пояснив директор КП.

Він додав, що також дуже ускладнена процедура закупівлі газу після відміни газового ПСО на електроенергію для ТКЕ.

Втім, акцентував, що "Черкаситеплокомуненерго" зробило все можливе і першим купило газ на біржі та планує робити це в майбутньому, з огляду на більш вигідну ціну, ніж ту, яку пропонує "Нафтогаз" за прямими контрактами. "Ми купили газ по 27,2 тис. грн/тис. куб. м. з ПДВ. Зараз нам пропонують ціну в НАК 31 тис. грн/тис. куб. м. І деякі міста погодилися на такі умови, але важко назвати їх справедливими", – вважає Карась.

Водночас, як він наголосив, блокування рахунків ТКЕ унеможливлює взагалі закупки газу на будь-яких умовах і діяльність теплопостачальних підприємств в цілому. Карась також зазначив, що потребує вирішення питання розподілу коштів на рахунках ТКЕ, з яких тільки 35% йдуть на їхню діяльність, а решта перераховується НАК "Нафтогаз України". При цьому, директор "Черкаситеплокомуненерго", як і інші його колеги, звертає увагу на необхідність погашення державою різниці в тарифах, обсяги якої більші, ніж борги тепловиків перед "Нафтогазом".

Як повідомлялося, на цьому ж заході виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що НАК "Нафтогаз України" в судовому порядку заблокував рахунки 69 підприємствам теплокомуненерго, що загрожує повною зупинкою їхньої діяльності, зриває виконання планів стійкості та унеможливлює підготовку до прийдешнього опалювального сезону.

Комунальне підприємство "Тепловик" (м. Старокостянтинів Хмельницької області) планує до прийдешнього опалювального сезону збільшити свою частку у забезпеченні енергопотреб міста з 30 до 50%, однак, за словами директора КП Олександра Душенка блокування його рахунків НАК "Нафтогаз України", загрожує реалізації цих планів.

Міністерство розвитку громад та територій напрацьовує відповідні рішення щодо розблокування рахунків теплокомуненерго та зміни пропорції розподілу коштів, які надходять на їхні рахунки і складають зараз 35/65 (де частка ТКЕ – 35%, частка НАК "Нафтогаз України" – 65%), повідомив на круглому столі директор департаменту систем життєзабезпечення міністерства Віталій Сурай.