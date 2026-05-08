Інтерфакс-Україна
15:53 08.05.2026

Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

Україна спільно з Туреччиною збільшили кількість квот на міжнародні перевезення та розпочинають роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Згідно з опублікованим релізом в Телеграм у п’ятницю, йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів в/з третіх країн на поточний рік, що на 10% більше попередньої квоти.

"Відповідними дозволами обмінялись під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу", – зауважив Кулеба.

Зазначається, що між країнами було погоджено ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила 400 дозволів.

Окремо країни домовились про збільшення кількості дозволів на пасажирські перевезення до 700 у 2027 році.

Відповідні рішення були ухвалені під час Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень, йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр також наголосив, що найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі.

Як повідомлялось, Україна спільно з Азербайджаном підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення (e-Permit).

