Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 08.05.2026

Рада з фінстабільності схвалила оновлені стратегії розвитку кредитування та іпотеки

Рада з фінстабільності схвалила оновлені стратегії розвитку кредитування та іпотеки
Рада з фінансової стабільності (РФС) на засіданні 5 травня схвалила оновлені Стратегію з розвитку кредитування та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, повідомив Національний банк України (НБУ) на сайті.

"Успішне виконання близько 60% заходів Стратегії з розвитку кредитування сприяло динамічному зростанню кредитування сталими та високими темпами, розширенню доступу до кредитів для критичних галузей енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК) і бізнесу на територіях стійкості", – зазначили в пресрелізі Нацбанку.

Однією з основних змін до Стратегії з розвитку кредитування стало додавання нової цілі "Фінансування енергетики" – з фокусом на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

У зв’язку з трансформацією Фонду розвитку підприємництва в Національну установу розвитку (НУР) стратегія передбачає заходи для набуття НУР статусу реципієнта міжнародних програм Європейського Союзу (ЄС), зокрема в межах Ukraine Facility, а також подальше фокусування програми "Доступні кредити 5-7-9%" на найвразливіших сегментах позичальників.

Оновлена стратегія також передбачає синхронізацію регуляторних вимог із планом приведення законодавства України до норм ЄС, отримання офіційного статусу еквівалентності регулювання нормам ЄС та оновлення Стратегії державного банківського сектору відповідно до програми Ukraine Facility.

За даними НБУ, рівень регуляторної еквівалентності банківського сектору нормам ЄС за останні два роки зріс із 49% до 78%, тоді як спроможність банків кредитувати не зменшилася, а темпи кредитування значно пришвидшилися.

Згідно зі Стратегією з розвитку кредитування, на початок лютого 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли в річному вимірі майже на 36%, валютні кредити – майже на 28%. Ринкові кредити поза програмою "5-7-9%" зросли приблизно на 40%, тоді як приріст кредитів у межах цієї програми за 2025 рік становив 12%.

Рада також зазначила, що прогрес у реалізації Стратегії з розвитку іпотечного кредитування є повільнішим, передусім через відставання у виконанні кроків, що не належать до повноважень членів ради.

Водночас члени РФС дійшли висновку, що стратегія іпотечного кредитування не потребує значного оновлення: у документі лише уточнено окремі заходи, актуалізовано перелік виконавців і строки виконання, зокрема додано дії із супроводження законодавчих змін.

Згідно зі Стратегією з розвитку іпотечного кредитування, державна підтримка забезпечує понад 96% нової іпотеки, тоді як можливості держави субсидіювати іпотеку за чинною моделлю є обмеженими. Стратегія передбачає зниження ризиків, удосконалення державної підтримки іпотеки, захист прав кредиторів, розвиток інструментів фінансування будівництва та поліпшення доступу до інформації про ціни на ринку нерухомості.

Участь у засіданні РФС взяли голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко, які є співголовами ради, а також міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук і заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Як повідомлялося, у травні 2025 року РФС схвалила зміни до Стратегії з розвитку кредитування, передбачивши, зокрема, підготовку окремої Стратегії розвитку іпотечного кредитування. Рада затвердила її в червні того ж року перед восьмим переглядом програми розширеного фінансування з МВФ.

14:46 16.04.2026
"Укрзалізниця" та Ощадбанк запустили іпотеку для залізничників-ВПО

